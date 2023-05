Muutama vuosi sitten Turun seudun musiikinharrastajille avautui aivan uusi mahdollisuus, kun Turun konservatorion ja musiikkilinjastaan tunnetun Puolalanmäen lukion yhteistyönä syntyi lukio-opinnot ja musiikin ammattiopinnot yhdistävä kolmoistutkinto.

Halikkolainen Elviira Väyrynen, 18, on yksi ensimmäisistä opiskelijoista, jotka suorittavat parhaillaan kyseistä tutkintoa.

Hän haki kolmoistutkintoon toisen asteen yhteishaussa pianonopettajansa suosituksesta. Opinnot alkoivat syksyllä 2020. Nyt kolmoistutkinnon opintoja on takana kolme vuotta, ja ne jatkuvat vielä vuoden verran.

– Valmistun lukiosta ensi syksynä ja konservatoriosta keväällä 2024.

Erona kaksoistutkintoon on se, että kaksoistutkinnon suorittaja suorittaa ylioppilaskirjoitukset ja ammattitutkinnon muttei lukion koko oppimäärää.

Valmistuessaan Väyrynen saa päähän ylioppilaslakin ja käteen kolme todistusta: lukion päättötodistuksen, ylioppilastodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksen.

– Saan siis muusikon ammattitutkinnon. Pääaineeni on klassinen piano eli minusta tulee klassinen muusikko, Väyrynen selventää.

Käytännössä kolmoistutkinnon opinnot järjestyvät osin Puolalanmäen lukiossa ja osin Turun konservatoriolla. Siksi kahden oppilaitoksen välillä kulkeminen on tullut tutuksi. Pikkuhiljaa Väyrysen opintojen pääpaino on siirtynyt lukion puolelta konservatoriolle.

– Alussa oli enemmän lukiokursseja. Kakkosvuonna oli aika tasapainoista, ja nyt abivuonna olen ollut enemmän konservatoriolla.

Lukion kurssien ja instrumenttiopintojen lisäksi tutkintoon kuuluu esimerkiksi teoriaa, työelämäkursseja ja valinnaisia kursseja, joissa on tarjolla monenlaista kamarimusiikista säveltämiseen. Merkittävässä osassa ovat myös esiintymiset, joihin kolmoistutkintolaisille satelee kutsuja runsaasti.

"Haluan käydä sekä lukion että tehdä musiikkia ammatikseni."

– Pitää oikeasti osata sanoa välillä ei, kun tulee hirveästi keikkatarjouksia sekä lukiosta että konservatoriolta, Väyrynen naurahtaa.

Kolmen tutkinnon työmäärä ja mallin uutuus ovat asettaneet haasteensa. Aina kaikki ei ole ollut selvää opiskelijoille – eikä opettajillekaan.

– On ollut aika paljon sumplimista ja aikatauluja on pitänyt osata sovittaa aika lailla. Kun tämä kolmoistutkinto on aika uusi, niin se on aika epäselvää. Aluksi tiedon kulkeminen oli vähän ongelmallista, mutta se on kyllä parantunut, Väyrynen pohtii.

Pienistä haasteista huolimatta kolmoistutkinto saa Väyryseltä paljon kiitosta monipuolisesta tarjonnasta niin verkostoitumismahdollisuuksien kuin opintojen suhteen. Vaikka piano näyttelee Väyrysen arjessa suurta roolia, ei nuoren kiinnostus musiikkiin rajoitu siihen.

– Olen panostanut konservatoriolla klassiseen puoleen, mutta soittanut täällä lukiossa sähkökitaraa pop-rockbändissä. Täällä saa tosi monipuolisen kokemuksen musiikista, lukion kahdessa kuorossakin laulava Väyrynen kertoo.

Aiemmin monet musiikkilinjalta valmistuneet, musiikkiuralle tähtäävät nuoret ovat menneet lukion jälkeen Turun konservatoriolle opiskelemaan pariksi vuodeksi ennen musiikin korkeakouluopintoihin suuntaamista. Kolmoistutkinto tarjoaa tähän vaihtoehtoisen mallin, jossa välivaihe poistuu.

– Tässä saa muusikon opinnot jo samalla. Esimerkiksi minäkin tiedän jo, että haluan käydä sekä lukion että tehdä musiikkia ammatikseni. Tämä yhdisti ne. Ja monille se avaa ovet, jos ei ole ihan varma, mitä haluaa.

Kolmoistutkintoon kannattaa hakeutua, mikäli musiikkiala kiinnostaa. Motivaatio tehdä musiikkia on oleellinen, mutta varma alalle suuntautumisesta ei tarvitse olla. Väyrysen suunnitelmat ovat kuitenkin selvät: suunta on musiikin pariin, ja klassisen pianon lisäksi laajaa musiikkiosaamista tavoittelevaa nuorta kiinnostavat kapellimestarin opinnot sekä musiikkikasvatus. Siksi Väyrynen on erittäin tyytyväinen valintaansa suorittaa kolmoistutkinto.

– Se oli minulle juuri täydellinen ratkaisu tähän toiseen asteeseen.