TS/RIITTA SALMI

Soile Laakson, 92, harrastuksena on nukenvaatteiden ompelu. Hän on suunnitellut ja tehnyt erilaisille nukeille vaatteita liki kolmekymmentä vuotta. Mimmin koti on lastenlapsille ja lastenlastenlapsille kuin satumaailma. Kaikissa sateenkaaren sävyissä loistavat erilaiset hameet pitseineen ja kimalteineen säihkyvät kutsuen hypistelemään. On sadeasua, hattua, haalaria, shortseja, smokkeja, turkkeja.