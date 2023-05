Lotta Liuhamon, 21, vaatekaapista ei juuri uutena ostettua löydy.

– Tämä takki on ostettu kirppikseltä, samoin housut. Sukat taitavat olla kaverilta lainassa, hän naurahtaa käydessään läpi päivän asua.

Liuhamo ostaa pääosin käytettynä paitsi vaatteensa myös esimerkiksi huonekalut, astiat ja elektroniikan.

Kierrätys on vain yksi osa turkulaisen Liuhamon kestävästä elämäntavasta: hän kertoo liikkuvansa useimmiten kävellen tai julkisilla. Omaa autoa hänellä ei ole. Ulkomaanmatkalle Liuhamo on suunnannut junilla ja laivoilla lentämisen sijaan. Hänen lautasellaan on pääosin kasvisruokaa, eikä hän lotraile turhaan suihkussa.

Tampereelta kotoisin oleva Liuhamo kertoo havahtuneensa ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen ensi kerran jo yläasteella.

– Ymmärsin, että näin ei voi jatkua. Kaikkien tulisi kiinnostua ympäristön tilasta jo siksi, että me ihmiset olemme täysin riippuvaisia luonnosta, hän sanoo.

Samoihin aikoihin hän alkoi kiinnittää huomiota omiin valintoihinsa ja vaihtoi muun muassa kasvisruokavalioon koulussa.

Halu toimia ei heijastunut vain omaan elämään. Liuhamo ryhtyi aktiiviseksi lukiossa lähtiessään mukaan opiskelijakunnan hallitukseen, koulun ympäristötiimiin sekä nuorisovaltuustoon. Sittemmin hän on toiminut niin politiikassa kuin järjestöissä.

Tällä hetkellä Liuhamo opiskelee materiaalitekniikkaa Turun yliopistossa ja toimii siellä ylioppilaskunnan ympäristösiiven puheenjohtajana. Opiskeluala valikoitui vahvasti juuri ympäristöasioiden kautta: Liuhamoa kiinnostaa miten materiaalien kierrätystä voisi parantaa.

"On absurdia, kuinka paljon ruokaa haaskataan."

Opintojen ohella Liuhamo työskentelee WWF:n feissarina. Feissaustyöstä hänellä on kokemusta useamman vuoden ajalta, ja omien arvojen mukainen työ on nuorelle tärkeää.

Silloin kun Liuhamo ei ole koulun penkillä tai kadulla, hänet voi löytää kaivelemassa roskiksia. Hän nimittäin dyykkaa eli poimii kauppojen roskiksista syötävää. Liuhamo muistelee aikoinaan kiinnostuneensa asiasta luettuaan mielenkiintoisen artikkelin dyykkaavasta kemian opettajasta. Syntyi ajatus, miksei kokeilisi.

– En ollut aiemmin ajatellutkaan, miten paljon kaupoilla menee ruokaa roskiin. Lopullinen innostus tuli, kun yksi työkaverini kertoi käyvänsä dyykkaamassa.

Liuhamon mielestä dyykkaus on kuin aarteenetsintää: koskaan ei tiedä mitä löytää. Vastaan on tullut satoja kananmunia ja kasa suklaalevyjä. Aina saalista ei tule. Hänen taktiikkansa on tarkastaa tuotteet, ja jos sekä päiväykset että pakkaukset vaikuttavat olevan kunnossa, tuote lähtee mukaan.

– Moni saattaa luulla, että syön jotain homeisia juttuja. Näin ei ole. Olen tarkkana esimerkiksi herkästi pilaantuvan ruuan kanssa, hän selventää.

Liuhamo kertoo ihmisten yllättyvän usein dyykkausharrastuksesta, mutta suhtautuvan siihen positiivisesti. Turkulaisnuori näkee dyykkauksen olevan yksi tapa vähentää hävikkiä ja toimia ympäristöystävällisesti.

– Mielestäni on absurdia, kuinka paljon ruokaa haaskataan. Tulen aina iloiseksi, kun teen löytöjä ja olen myös aika pihi, joten on kiva kun säästyy rahaa.

Liuhamo kantaa muutoinkin huolta ihmisten kulutuskäyttäytymisestä. Hän näkee ongelmallisena pikamuodin ja jatkuvasti kasvoille vyöryvän mainostulvan – vähempikin riittäisi. Hän muistuttaa, kuinka onni ei löydy materiasta, vaan esimerkiksi merkityksellisen tekemisen kautta.

Kannattaa tarkastella omia toimintatapoja ja muokata niitä ympäristötietoisemmiksi. Kun seuraavaksi olet ostamassa jotain uutta, mieti, löytyisikö sama juttu käytettynä tai tarvitsetko sitä lainkaan.