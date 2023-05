Helsinkiläisten Isla Mustanojan ja Anna Airolan näyttelijänpolut ovat ristenneet jo useamman kerran: kaksikko opiskeli samaan aikaan Teatterikorkeakoulussa ja oli mukana eri kouluproduktioissa. Molemmat myös näyttelivät Ylen suositussa Aikuiset-sarjassa.

Tänä keväänä näyttelijät tekivät yhdessä hypyn kohti uutta, kun he aloittivat rooleissaan Pikku naisia -näytelmässä Turun kaupunginteatterissa. Sekä kaupunki että teatteri olivat heille entuudestaan melko tuntemattomia.

– Turussa on tullut vierailtua, mutta ei työn merkeissä, Airola sanoo.

– Tämä on myös meille molemmille ensimmäisen rooli ammattiteatterissa, Mustanoja täydentää.

Vuosien aikana ystävystyneet Mustanoja ja Airola näkevät, että työskentely on luontevaa ja helppoa, kun tuntee toisen hyvin. Uusiin rooleihin sukeltamisessakin kanssanäyttelijän tuki on ollut tärkeää. Molemmat kertovat ajatelleensa, miten mukavaa oli saapua tuoreimpaan produktioon yhdessä. Kehuja saavat myös teatteri ja sen väki: uudet tulijat on otettu talossa hyvin vastaan.

Ystävyys ja yhteisöllisyys ovat vahvasti läsnä myös Pikku naisissa. Näytelmä perustuu Louisa May Alcottin samannimiseen romaaniin vuodelta 1868.

Tyttöklassikoksi tituleerattu teos kertoo tarinaa Marchin perheen neljästä sisaruksesta, jotka kaikki etsivät itseään ja paikkaansa 1800-luvun Yhdysvalloissa. Kantavana teemana on Jon, Megin, Amyn ja Bethin välinen lämpö, solidaarisuus ja rakkaus, joka kannattelee, vaikka maailmassa ja sisarusten elämässä myrskyää.

Airolan näyttelemän Bethin ja Mustanojan näyttelemän Jon yhteys on erityisen vahva osa tarinaa.

”Sisarukset ovat toistensa puolella.” Anna Airola

– Koen, että tarinassa kaikilla hahmoilla on merkitys ja jokainen heistä on pohjimmiltaan hyvä. Sisarukset ovat toistensa puolella, Airola pohtii.

Hänen hahmonsa Beth on kiltti ja hyväsydäminen tyttö, joka ajattelee kenties enemmän muita kuin itseään. Mustanoja puolestaan näyttelee Jota, jonka kirjailijan silmin sisarten maailmaa katsotaan. Hän näkee hahmonsa vallitsevia käytäntöjä kyseenalaistavana oman tiensä kulkijana.

– Jo ei suostu asettumaan perinteiseen naiskuvaan. Hän haluaa esimerkiksi pysyä naimattomana tuon ajan odotuksista poiketen, Mustanoja kertoo.

Helsinkiläisnäyttelijät ovat tulleet suuren yleisön tuntemaksi rooleistaan televisiosarjoissa ja elokuvissa. Niistä on avautunut molempien uralla uusia ovia sekä rutkasti kokemusta kameratyöskentelystä.

Teatteriopintojen aikana keskiössä on sen sijaan ollut vahvasti lavalla näytteleminen. Miten työskentely eroaa riippuen siitä, onko kameran vai yleisön edessä?

– Teatterityöt ovat melko pitkiä ja harjoituksia on paljon. Mutta rakastan tehdä juuri teatteria ja se tuntuu tutummalta itselle, Mustanoja pohtii.

– Tässä teoksessa meillä on paljon kohtauksia, joissa olemme ryhmänä lavalla. Se luo omat vaatimuksensa sille, että hahmojen dialogi välittyy katsojalle hyvin, Airola kuvailee.

Turun kaupunginteatterin lavalla astelevat Jo, Meg, Amy ja Beth riemuitsevat ja rikkovat rajoja aikana, jolloin se ei ollut naisille tavanomaista. Vaaleanpunaisen satumaailman keskellä ollaan suurten kysymysten äärellä: mikä on naisen rooli yhteiskunnassa, entä ovatko tytöt vapaita tavoittelemaan unelmiaan? Näytöksen tähdet pitävät tätä teemaa yhä ajankohtaisena ja toivovat esityksen tavoittavan monenlaisia katsojia.

Näyttelijän ammatissa saa uppoutua tarinan vietäväksi ja kenties löytää siitä palasia myös omasta elämästä. Näin Mustanoja ja Airola ovat päässeet tekemään Turussakin, ja he kertovat peilanneensa teosta paljolti omaan lapsuuteensa ja ihmissuhteisiinsa.

– Taidetaan olla Annan kanssa vähän sellaisia lapsuusromantikkoja. On välillä vaikeaa ja melankolista, kun asiat muuttuvat ja pitää kasvaa aikuiseksi. Lapsuusmaailmaan on ollut kiehtovaa uppoutua, Mustanoja toteaa.

– Samaa mieltä. Tämä on ollut ihanaa, yhteistä leikkiä, Airola komppaa.

Parasta näyttelemisessä onkin yhdessä tekeminen, sanovat näyttelijät, joista tulemme varmasti kuulemaan vielä.