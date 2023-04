Kevään kohokohtaa eli vappua juhlitaan sunnuntaina ja maanantaina. Monen perinteisiin kuuluvat syötävät ja juotavat, jotka voidaan sään salliessa nauttia terassilla tai piknik-tyylillä ulkona. Mutta mitä valmistaisi tänä vuonna, voisiko perinteisiin syötäviin tuoda jotain uutta?

Vappumunkit valmistuvat kätevästi uppopaistamisen sijaan uunissakin. Näin säästyy sekä rasvan käryltä että öljyn kuumenemisen stressaamiselta.

Munkkitaikinan voi tehdä esimerkiksi seuraavasti: 25 grammaa tuorehiivaa liuotetaan 2,5 desilitraan kädenlämpöistä maitoa. Tämän jälkeen joukkoon sekoitetaan 1 kananmuna, 0,5 teelusikallista suolaa, 3/4 desilitraa sokeria ja 0,5 ruokalusikallista kardemummaa.

Taikinaa sekoitetaan ja vaivataan lisäten vähitellen jauhoja, yhteensä noin 7 desiä. Lopuksi lisätään 50 grammaa pehmeää voita ja vaivataan kunnes taikina irtoaa kulhosta ja käsistä.

Tunnin kohonneesta taikinasta tehdään rinkuloita, jotka kastetaan öljyyn ennen uuniin laittoa ja annetaan vielä kohota jonkin aikaa. Uunissa munkit kypsyvät 225 asteessa noin 10 minuuttia.

Koristeeksi riittää sokerikipossa pyöräytys tai suklaakuorrute, joka syntyy näin: sulatetaan suklaata kermatilkan kanssa, ja kastetaan lämmin munkki seokseen. Lopuksi voi ripotella strösseleitä päälle.

Jos kuitenkin päätyy paistamaan perinteiset vappumunkit, on huomioitava paloturvallisuus ja se, ettei kattilaa saa jättää koskaan valvomatta, Lounais-Suomen Marttojen kotitalouden asiantuntija Pia Niemonen muistuttaa. Hänen mukaan munkkien rasvassa paistamisessa kannattaa huomioida, että kattila on paksupohjainen ja siihen on käytettävissä sopiva kansi.

Jotta rasva ei syty palamaan, on huolehdittava, että paistorasva on sopivan lämpöistä munkkien kypsentämiseen. Mieleinen pullataikina on myös hyvä lähtökohta.

Suolaisiin vappusyötäviin kuuluu perinteisesti perunasalaatti.

Omaan perunasalaattiini kuuluvat perunat, itsetehty valkosipulimajoneesi, tuore punasipuli, fetajuusto ja rucola ripauksella sitruunaöljyä. Perunoiden keittämisen ja pilkkomisen ohella tehtäväksi jää ainoastaan ainesten sekoittaminen yhteen.

Niemonen vinkkaa, että tuttujen suolaisten lisäksi voi tehdä esimerkiksi erilaisia pikkelöityjä kasviksia tai kukkakaali-pikkelisalaattia.

Toinen mainio makea syötävä on herkkuvartaat. Puisiin tikkuihin voi pujottaa esimerkiksi marjoja, keksejä, suklaata tai pikkumunkkeja. Munkit voi valmistaa samalla kertaa uunissa donitsien kanssa. Tämä tarjottava on kivan näköinen ja sopii oivasti vappuun kesäisten juhlien lisäksi.

Hot dogit ovat nekin juhlaan olennaisesti kuuluva osa. Niiden kasvisversioon voi paistaa vegenakit ja höystää paahdetulla sipulilla, ketsupilla, rucolalla ja majoneesilla.

Sämpylät puolestaan onnistuvat esimerkiksi tällä Yhteishyvän reseptillä: liuota 50 grammaa hiivaa kädenlämpöiseen 5 desilitraan maitoa.

Erottele 1 munasta keltuainen ja lisää keltuaisen ohella maitoon ruokalusikallinen suolaa ja 2 ruokalusikallista sokeria.

Alusta noin 12 desiä jauhoja taikinaan. Vaivaa jonkin aikaa ja lisää 75 grammaa pehmeää voita vaivaamisen lopussa.

Anna taikinan kohota pari tuntia. Kaada taikina leivinpöydälle, vaivaa hyvin ja leivo tangoksi, josta leikkaa pitkulaisia paloja. Kohota vielä puoli tuntia ja voitele sämpylät vesitilkalla ohennetulla valkuaisella. Paista 225-asteisessa uunissa 10–12 minuuttia.

Mikäli aikoo valmistaa itse simaa, se kannattaa Niemosen mukaan tehdä ajoissa, jotta se ennättää rauhassa käydä. Eri hedelmillä saa simaan makua, mutta myös eri sokereiden käyttö tuo simaan niin makua kuin väriä.

Martta-ajattelun ytimessä on hävikin vähentäminen, ja se pätee myös vappuna. Kotitalouden tietäjä kertoo, kuinka kuivahtaneet munkit ja donitsit voi halkaista, voidella kevyesti ja grillata. Sen jälkeen ne voi täyttää hillolla tai vaikka Nutellalla ja kermavaahdolla. Simasta taas voi tehdä marjoille tai hedelmille kastiketta ja suolaisista vapputähteistä munakkaita.

Mitä sinä aiot kokata tänä vappuna?