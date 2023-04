Turun Aurakadulla, Kauppatorin kupeessa sijaitsee nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, josta koululaiset käyvät nappaamassa aamukahvin ennen kouluun menoa. Koulun jälkeen nuoret osallistuvat samaisessa paikassa pajoihin tai vaikka bändinsä demojen äänittämiseen.

Vuonna 1906 Turun tyttökouluksi valmistunut, seurakuntayhtymän omistama rakennus toimii nykyään nuorten vapaa-ajanvietto- ja harrastuspaikkana. Vimmaa pyörittää Turun kaupunki, mutta kaikki ohjelma ei ole kaupungin tarjoamaa.

Vimman viestintävastaava Minna Nieminen kertoo, mitä Vimmassa on ja miksi nuoret käyvät siellä.

– Vimma tarjoaa paikan, johon saa tulla hengailemaan ilman, että tarvitsee ostaa mitään. Kahvilaan voi tulla tekemään läksyjä tai näkemään kavereita.

Vimma tarjoaa myös monenlaisia taidepajoja, jotka antavat nuorille ja nuorille aikuisille mahdollisuuden harrastaa ilmaiseksi.

– Pajoihin osallistuminen vaatii vain sen, että tulee paikalle. Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua, Nieminen kertoo.

Vimmassa järjestetään myös monenlaisia keikkoja ja konsertteja esimerkiksi Turku Rock Academyn toimesta. Vimmassa järjestetään välillä myös esimerkiksi elokuva- tai tietovisailtoja. Taidepajat jakautuvat tekstiiliin painottuvaan pajaan sekä savitöihin keskittyvään pajaan.

– Tekstiilipuolella on esimerkiksi kankaanpainoa, mutta ohjelma on vaihtelevaa. Sitten on ”präkäämö”, jossa tehdään esimerkiksi koruja tai kylpysuolaa, Nieminen kertoo.

Savipajapuolella käsitellään savitaidetta, kuten keramiikkaa. Taidepajat on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille kymmenestä 29 ikävuoteen. Kahvila on kaikenikäisiä varten.

Yhdeksättä luokkaa Puolalan koulussa käyvä Eero Oksanen, 15, käy Vimmassa useamman kerran kuukaudessa. Hän päätyi sinne ensimmäisen kerran iltapäiväkerhon vuoksi, kun ei voinut mennä koulusta heti kotiin ensimmäisellä ja toisella luokalla vanhempien ollessa vielä töissä. Myöhemmin hän siirtyi Vimman tarjoamiin pajoihin ja bänditilaan.

– Taidepajat olivat kuvataiteeseen liittyviä piirto- ja maalausjuttuja sekä savitöitä. Viime aikoina olen käyttänyt lähinnä alakerrassa olevaa bändikämppää, mutta olen osallistunut esimerkiksi erääseen väittelykilpailuunkin Vimmassa, Oksanen kertoo.

Oksanen on käynyt bändin kanssa sekä treenaamassa että äänittämässä musiikkia Vimman bänditiloissa.

– Olen käynyt muutaman kerran kahvilassakin. Se on kätevä paikka, kun se on ihan keskustassa hyvällä sijainnilla eli sinne on helppo mennä.

Oksanen kokee, että Vimmaan on kiva mennä myös siksi, että hinnat ovat edullisemmat kuin monissa muissa kahviloissa. Hänen ystävistään ja tutuistaan Vimmassa käy kuitenkin vain harva. Se on hänestä sääli.

– Vimma olisi hyvä paikka mennä hengaamaan ja jutustelemaan taikka syömään pullaa ja juomaan kahvia.

Vimmassa oleva bänditila on seurakunnan tarjoama palvelu ja Oksasesta oikein oiva paikka musiikin harrastamiseen.

– Tilassa on paljon kaikkea eli välineistöä on todellakin tarpeeksi. Varsinkin nykyään tila toimii hyvin ja laitteisto on hyvin laadukasta.

Nieminen toivoo, että Vimman toiminnasta hengailupaikkana tiedettäisiin vieläkin enemmän.

– Houkuttelevin tekijä nuorille Vimmassa on taidepajat, joiden kautta pääsee harrastamaan aivan keskustassa. Toiveenamme kuitenkin on, että Vimmasta tulisi vielä voimakkaammin paikka, jossa vain hengailla. Mitään erikseen ohjattua toimintaa ei aina tarvita.

Kahvila kerää nuoria vain jutustelemaan tai syömään esimerkiksi voileipää tai ranskalaisia. Ruokavaihtoehtoja päivitetään sen mukaan, mitä nuoret toivovat siellä olevan. Kahvila huomioi myös erityisruokavaliot kuten gluteenittomuuden ja vegaaniuden.