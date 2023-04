Kun keskiviikkoiltapäivä koittaa, Linnankatu 41:ssä sijaitseva talo täyttyy nuorista tytöistä, jotka kokoontuvat sosiaalisten aktiviteettien ääreen. He ihmettelevät erilaisia korttipelejä, hengailevat ja keskustelevat.

Kun kysytään, mikä kaikissa kerhossa käyvissä nuorissa on samaa, Daisy Young Club ry:n puheen- ja toiminnanjohtaja Mira Jyläskoski vastaa:

– He ovat kaikki tyttöjä ja tietynlaisia väliinputoajia. Eivät sellaisia, jotka menisivät perinteiselle suomalaiselle nuorisotalolle käymään.

Maahanmuuttajataustaisia aikuisia ja nuoria tukeva Daisy Young Club on vuonna 2009 perustettu itsenäinen rekisteröity yhdistys, joka järjestää sosiaalisia aktiviteetteja nuorille. Toistaiseksi yhdistys toimii Daisy Ladies ry:n toimitiloissa Linnankadulla, mutta tavoitteena on päästä kasvamaan ja saada tulevaisuudessa omat toimitilat.

Jyläskosken lisäksi nuoriso-ohjaaja Suleykha Ali, 22, pyörittää kerhon toimintaa. Hän työskentelee Daisy Ladies ry:lle ja toimii Daisy Young Clubin varapuheenjohtajana. Nuorella aktiivilla on siis runsaasti vastuuta tyttöjen toiminnan vetäjänä.

Kerho kokoontuu joka keskiviikko neljältä. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti 16–29-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille tytöille, mutta yhdistys ei kuitenkaan sulje ketään pois. Toiminnassa on mukana monia kansallisuuksia ja kulttuureita aina suomenruotsalaisesta kreikkalaiseen ja somalista arabiin. Yhdistys on siis aidosti monikulttuurinen.

– Kivointa on, kun me kaikki kokoonnumme ja näemme toisiamme. Myös lukupiirihetket ovat mukavia. Toisten näkeminen on parasta, lukupiiriä vetävä Ali toteaa.

Yhdistyksen suurena tavoitteena on rakentaa siltoja eri kulttuurien välille.

"Maahanmuuttajataustaisten nuorten eroavaisuus näkyy esimerkiksi siinä, että kuukautiset ovat monelle iso tabu ja tietoa niistä on saatu rajoitetusti." Mira Jyläskoski

– Kaikki ihmiset kaipaavat paikkaa, jossa olla osana yhteisöä. Täällä käyvät ihmiset ovat kahden kulttuurin välissä. Haluamme, että maahanmuuttajanuorilla on turvasatama, turvallinen paikka jossa olla oma itsensä, Jyläskoski kuvailee.

Daisy Young Club tekee yhteistyötä esimerkiksi Tyttöjen Talon kanssa, jotta ystävyyssuhteita saataisiin rakennettua myös niin sanotun kantaväestön nuorten kanssa.

Ajankohtaisena painotuksena kerhossa toimii tyttöjen mielenterveys ja hyvinvointi. Idea teeman esille tuomisesta on tullut nuorilta itseltään.

– Todella monessa kulttuurissa esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat tabu. Haluamme, että täällä saa kysyä, puhua tai olla puhumatta, Jyläskoski avaa.

Hän painottaa myös sitä, että tilastojen mukaan nuoret eivät voi hyvin eivätkä liiku riittävästi. Yhdistys haluaa auttaa ongelmien ratkaisemisessa.

Vaikka Daisy Young Clubin toiminnan taustalla on tavoitteita ja yhteisöllisiä aatteita, ovat tapaamiset pääosassa toiminnallisia, rentoja ja keskustelevia. Viime aikoina on puhuttu Jyläskosken mukaan esimerkiksi kehollisista asioista ja ihastuksista.

– Maahanmuuttajataustaisten nuorten eroavaisuus näkyy esimerkiksi siinä, että kuukautiset ovat monelle iso tabu ja tietoa niistä on saatu rajoitetusti.

Tänä nimenomaisena keskiviikkona porukka on reilusti normaalia pienempi, koska vietetään ramadanin aikaa. Tällaiset kulttuuriset eroavaisuudet eivät välttämättä putkahtaisi monelle turkulaiselle mieleen. Daisyssä monikulttuurisuuden ilo on kuitenkin arkipäivää.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten asema on Suomessa selvästi heikompi kuin muiden nuorten. Heidän asemaansa voi parantaa jakamalla tietoa moninaisuudesta ja ennen kaikkea kuuntelemalla.

– Täällä käy paljon nuoria, joilta valkoinen aikuinen ei ole ikinä kysynyt, mitä sinulle oikeasti kuuluu, Jyläskoski toteaa.

Daisy Young Clubin toimintaa taas voi tukea parhaiten ohjaamalla maahanmuuttajanuori kerhon toiminnan pariin.

– Älä pelkää, tule vaan. Tämä on turvallinen paikka, Ali kehottaa.

Jyläskoski täydentää:

– Täällä otetaan kaikki avoimin mielin vastaan. Tule sellaisena kuin olet.