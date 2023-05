Kerrataan alkuperäisen Piña coladan ohje. Hilton-hotelliketjun baarimikon Ramón Marreron vuonna 1954 kehittämässä juomassa oli aluksi vain ananasmehua ja kookoskermaa. Myöhemmin sekaan lisättiin rommia ja jäätä. PC on karibialaisen Puerto Ricon saaren virallinen drinkki.

6 cl rommia

3 cl kookoskermaa

3 cl vispikermaa

12 cl ananastäysmehua

1 dl jäämurskaa

Sekoita blenderissä juoma-ainekset. Lisää jäämurska ja surauta vielä noin 15 sekuntia. Tarjoile isosta (3,5 dl) lasista. Koristele ananaksella ja kirsikalla.

In 1954, @CaribeHilton bartender Ramón "Monchito" Marrero created the iconic Piña Colada!

Yhteishyvä-lehden Käärijätortussa on vihreä sokerimassakuori, limellä maustettu pohja ja kookos-ananastäyte. Häivähdys piña coladaa luodaan lorauttamalla kostutusmehun joukkoon vaaleaa rommia. Alla olevasta postauksesta näet, miltä torttu näyttää. Suoraan reseptiin pääset tästä.

Kilpailevan vaihtoehdon tarjoaa Kinuskikissan vegaaninen Piña colada -juustokakku.

Monet muusikot ovat tehneet oman versionsa Cha Cha Chasta. Pekka Niemi, taiteilijanimeltään Oneviolin, soittaa alla olevalla videolla oman versionsa viululla. Lontoossa opiskellut Niemi rikkoo viulullaan musiikin genrerajoja ja keikkailee sekä soolona että bändien, kuten JVG, kanssa.

Alla taiteilija Panu "Prinssi" Palmin Cha Cha Cha -parodiaversio. Prinssi kääntää -sometaideprojektissaan Palm esittää englanninkielisiä klassikkobiisejä suomeksi ja päinvastoin.

Alla Robin Packalen ja Cha Cha Cha. Olisiko tällä menty finaaliin?

Taiteilijat ja käsityöläiset versioivat Käärijää joukolla. Saara Tahvanainen valmisti Käärijä-aiheisia ristipistoja. Instagram-postauksessaan hän kirjoittaa: "Enkä pelkääkään tätä maailmaa on nyt jo vähän voimalause jos alkaa liikaa jännittää tai ahdistaa".

Taiteilija N-A Haranto (Niilo Haranto) valmisti Käärijästä paperiveistoksen heti Uuden Musiikin kilpailun ratkettua. "En ole vuosiin jaksanut kilpailuihin keskittyä, mut nyt oon miekii innoissani".

Teini-ikäistä Käärijää on haastateltu vuosia sitten. Silloin hän oli 15-vuotias Jere Pöyhönen, ensimmäisen vuoden sisustus- ja verhoilualan opiskelija.

”Olen elämääni tyytyväinen ja annan ysin. Jos antaa kympin, silloin pitää kaiken olla sellaista täydellistä. Tuntuu, ettei tämä nyt ihan täydellistä ole, olisi kivempi vaikka matkustella, lähteä ulkomaille.”

Kirkko ja kaupunki -lehden juttuun vantaalaisnuorten kesästä 2009 pääset suoraan tästä.

Kuuntele Käärijän virallinen Eurovisio-video. Huomaa englanninkieliset tekstitykset! There's only bar and piña colada on my mind. One eye keeps turning crossed too far.

Käärijänvihreät valokuvat Turusta: Riitta Salmi ja Salla Turpeinen.