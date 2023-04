Joogaan ja meditaatioon liittyvää sanastoa

Asana tarkoittaa joogassa tehtävää fyysistä harjoitusta eli jooga-asentoja. Jokaisella asanalla on henkisiä sekä fyysisiä hyötyjä, jotka perustelevat niiden harjoittamista. Tärkeää on se, miltä harjoitus tuntuu itsestä.

Joogamatto on aloittelijan olennaisin varuste. Matto muistuttaa jumppamattoa, mutta se on ohuempi. Joogamatossa tärkeintä on hyvä pito ja tuntuma, sillä näillä ominaisuuksilla on paljon merkitystä turvallisessa harrastamisessa.

Tyhjä mieli tarkoittaa meditatiivista tilaa, joka saavutetaan keskittymisellä. Tilassa irtaannutaan ajattelusta ja reaalimaailman käsitteellistämisestä.

Mantra on lause, tavu tai niiden yhdistelmä, joka liitetään henkiseen harjoitukseen. Niitä toistetaan ääneen tai hiljaa mielessä. Mantran toistaminen auttaa mielen hiljentämisessä ja suuntaa kehon sekä mielen toiminnan haluttuun suuntaan, toistettavan mantran sisällön mukaisesti.