Turun Maarian kylätalon yhteisöllinen tekeminen on rentoa, mukavaa, päihteetöntä ja tasa-arvoista. Siellä on tilaa kaikille. Aapo Suominen, 20, löysi sinne äitinsä kautta.

– Kylätalolla on kaikenlaista tekemistä. Meillä on ollut muun muassa elokuvailta, retkiä laavulle, kirpputorikierroksia, naurujoogaa ja ruuanlaittoa, Suominen luettelee.

Pihla Piipponen, 21, saapui puolestaan paikalle ystävänsä Jenni Laakson, 21, kautta.

– Minulla ei ole perjantaisin muutakaan tekemistä. Halusin päästä kokeilemaan myös kaikkea uutta, Piipponen sanoo.

Maarian kylätalolla toimiva Hyvinvoinnin kipinä -hanke on Turun kaupungin ja kolmannen sektorin rahoittama, 18–29-vuotiaille suunnattu elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä tukeva hanke. Ryhmät hyödyntävät positiivista psykologiaa ja tekemisen suunnittelu lähtee nuorten toiveista.

Projektityöntekijä ja hankkeen vastaava Päivi Suominen pohtii, että korona-aika vaikutti nuorten sosiaaliseen elämään eri tavoin.

– Toisaalta on nuoria aikuisia, joita edes tarjotut, ilmaiset palvelut eivät saa liikkeelle, ja he tarvitsevat tukea tullakseen yhteiskunnan osallisiksi jäseniksi. Jotkut taas janoavat tekemistä koronan jälkeen, hän kertoo.

– ”Koronalaiskuus” on saanut monet jäämään kotiin, ja lähteminen on entistä vaikeampaa. Kun kynnyksen ylittää, huomaa, miten virkistävää muiden seura on.

Tällä hetkellä nuorille aikuisille suunnattua toimintaa järjestetään Maarian kylätalolla perjantai-iltaisin joka toinen viikko, sillä se oli nuorten oma toive.

– Vastaavaa nuorisotoimintaa järjestetään keskustan alueella, mutta toiminta on usein huonoon aikaan, kun on itse koulussa tai töissä. Siksi perjantai-ilta on hyvä ajankohta. Tällaiset paikat ovat hyviä, koska voi nähdä ihmisiä, jutella ja olla läsnä. Vaikka kävijät vaihtuisivat, ilmapiiri on hyvä, Laakso ajattelee.

Alkoholittomia ajanviettopaikkoja on olemassa nuorten mielestä liian vähän. Päivi Suominen haluaa tarjota nuorille tilan, jossa saa olla myös perjantaisin.

– Kylätalotyyppisiä tiloja tarvitaan, sillä tämä luo nuorille olohuonetilan, jonne saa vaan tulla. Miksi hengailutilan pitäisi olla aina baari? hän ihmettelee.

Piipponen on kyllästynyt bilettämiseen.

– Nyt olen kodin ulkopuolella ja teen jotain niin sanotusti hyödyllistä. Ei tule mieleen mitään muuta paikkaa, jossa olisin tämän sijasta, hän sanoo.

Nuorten syrjäytymisriskiä ehkäistessä Hyvinvoinnin kipinän kaltaisilla hankkeilla on oma osansa. Monilla nuorilla saattaa olla jo paljon kumuloituneita, negatiivisia kokemuksia. Päivi Suomisen mukaan syrjäytyminen on lamauttavaa ja inhimillinen tragedia. Se on myös yksilölle ja yhteiskunnalle taloudellinen ja terveydellinen riski.

– Olemme käsitelleet hankkeen ruokapöydässä monenlaisia inhimillisiä kohtaloita, ja on tervehdyttävää saada purkaa tuntojaan enemmän kokeneen ja avoimen aikuisen johdolla. Näemme, että emme ole yksin huolinemme ja saamme toisistamme voimaa, Päivi Suominen avaa.

Nuoret kuvaavat ryhmän vetäjää helposti lähestyttäväksi äitihahmoksi.

– Tänne on aina turvallista tulla. Keskusteluapua saa matalla kynnyksellä, Laakso tiivistää.