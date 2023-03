JANE ILTANEN

Hilda Karppijärvi on yksi tuhansista kesätöitä etsivistä nuorista. Tänä vuonna tilanne on työnhakijoiden kannalta erinomainen, sillä työpaikkoja on tarjolla työntekijöitä enemmän. Etenkin hoiva- ja siivousalalle kaivataan aktiivisia kesälomatuuraajia.