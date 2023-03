Ennakkoluuloissa Hirvensalo vaikutti monista varakkaiden ihmisten asuinalueelta. Vastaantulevia autoja kuvailtiin hulppeiksi, taloista puhumattakaan. Onko asia näin?

Iiris Mustonen, 18, Turku:

– Olen asunut Hirvensalossa Maanpäässä 4-vuotiaasta asti. Tiedän, että Hirvensalossa kuvitellaan asuvan varakkaita perheitä ja golffareita, mutta ainakin Maanpää eroaa ensivaikutelmista. Aluetta voisi kuvailla mökkialueeksi, jossa porukka asuu Hirvensalon perällä hyvin erillään toisistaan.

– Kiteytettynä voisin todeta, että Hirvensalossa on hulppeakin puolensa, mutta melko tavallista merenrantaseutuakin riittää. Vähän pelottaa, että meidän alueellekin rakennetaan uusia kerrostaloja, jolloin vanha luonnonläheinen Hirvensalo katoaisi kokonaan. Sen huomion olen kyllä tehnyt, että kauppoja ei ole kauheasti, joten mietin mikäköhän se vetovoima Hirvensaloa kohtaan sitten on.

Hirvensalossa näkee kyllä niitä hienompia Porschejakin, mutta Mustosen mukaan alueella ei ole ainoastaan rikkaita perheitä ökyautoineen. Toinen haastateltavamme on asiasta kuitenkin osittain eri mieltä.

Aino Lagus, 18, Turku:

– Asuin Hirvensalossa kuusi vuotta, ja ennen sitä ennakkoluuloni oli, että paikassa asuisi juurikin vain rikkaita. Yllätyksekseni se piti osittain paikkansa. Oli kuitenkin myös rauhallista seutua ja mukavia naapureita riitti. Ihanaa Hirvensalossa on, että se on niin erillään muusta Turusta. Myös luonto ja merimaisemat ovat upeita.

Kupittaa sopii opiskelijalle

Ennakkoluulot Kupittaasta olivat samankaltaiset Hirvensalon kanssa: vauraiden ja menestyvien turkulaisten seutua.

Emilia Laihonen, 21, Turku:

– Muutin Kupittaalle lähes vuosi sitten ja kuulin tuolloin, että alueella asuisi pääosin suht hyvätuloisia työssäkäyviä ja paljon opiskelijoita. Sanoisin sen pitävän paikkansa. Paikkansa piti myös se, että alue on hyvin elävä kaupunginosa niin asukkaiden kuin aktiviteettien osalta. Iltaisin kaduilla törmää satunnaisiin haalarityyppeihin ja koiranulkoiluttajiin, mutta muuten alue on kyllä hyvin rauhallinen.

– Opiskelijalle alue on unelma hyvien kulkuyhteyksien, liikuntamahdollisuuksien, kauppojen ja viihteen puolesta. Miinuksena on mainittava alueen arvo: varsinkin uusissa taloissa asuminen on kallista.

"Kaduilla saa kävellä vapaasti ilman pelkoja"

Vähävaraisiksi alueiksi nuorten ennakkoluulojen perusteella leimautuivat ennen kaikkea Varissuo, mutta myös Jyrkkälä. Syyksi arveltiin yleinen rauhattomuus, joka olisi peräisin rikollisuudesta tai alkoholin ja huumeiden käytöstä.

Tara Ganji, 18, Turku:

– Asuin Jyrkkälässä noin 10 vuotta ja olin tuolloin melko nuori. En ollut kuullut silloin ennakkoluuloja, mutta kasvaessani kuulin Jyrkkälän muuttuvan lähiöksi eli samanlaiseksi kuin esimerkiksi Varissuo tai Lauste. Alueella asuu paljon lapsiperheitä eri taustoista, mutta myös vanhempia ihmisiä ja alkoholisteja, mikä ei ole hyvä yhdistelmä lapsiperheiden kanssa. Naapureiden tappelut ja sähläykset kuuluivat aina seinien läpi, mikä oli tavallaan pelottavaa. Monikulttuurinen alue on mielestäni kuitenkin rikkaus.

Sphend Abdullahu, 18, Turku:

– Olen asunut Varissuolla koko elämäni. Varissuosta kuulee koko ajan, että se olisi vaarallinen paikka, jossa tapahtuu runsaasti väkivaltaisia tapahtumia, vaikka asia ei ole niin. Tuntuu, että juuri tämän maineen takia harva haluaa muuttaa Varissuolle. Vaikka ennen alue saattoi olla hurjempi, minulla ja muilla asukkailla on ollut rauhallisempi olo, ja kaduilla saa kävellä vapaasti ilman pelkoja. Parasta Varissuolla on se, että lähestulkoon kaikki tuntevat toisensa ja ovat ystävällisiä kaikille.

– Varissuolla on jopa liikekeskus, joka tuo nuorisoa ja vanhempia yhteen. Asukkaita on monista eri maista kuten Suomesta, Kosovosta, Somaliasta ja eri puolilta Aasiaa, joten kulttuurit yhdistyvät alueella hyvin. Koska alue koostuu erilaisista ihmisistä, kaikkien pitäisi tuntea itsensä tervetulleiksi.

