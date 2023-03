Testaa tietosi Viikon tusinassa: Käärijän nimi, ruustinnan puoliso ja karhujen määrä

Mikä on Suomen Euroviisuedustaja Käärijän oikea nimi? Ruustinna on nimitys puolisolle, mutta mikä on hänen puolisonsa? Entä kuinka monta karhua Suomessa arvioidaan elävän tällä hetkellä?

Testaa tietosi ajankohtaisista aiheista ja yleistiedossa Viikon tusinassa. Klikkaa tästä uusin visa näkyviin.