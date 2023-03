LENNART HOLMBERG

Sibel Kantolan galleria on hänen sielunsa ilmentymä. – Halusin sileät, mutta värikkäät seinät ja paljon valoa. Pieni koko on Mökin taika ja vahvuus, galleristi uskoo. Sibel Kantolan Mökki Galleria on viidessä vuodessa vakiinnuttanut asemansa Kaarinassa. Kantola sai vuoden 2022 Kaarinan kulttuuripalkinnon lämminhenkisestä ja monipuolisesta työstään kuvataiteilijana ja galleristina.