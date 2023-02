Tänä keväänä korkeakouluopintojaan paketoiva Ronja Siitonen, 25, valmistuu valokuvataiteilijaksi Lahden Muotoiluinstituutista. Turkulaislähtöinen Siitonen päätti profiloitua vuodenvaihteessa tekijäksi valokuvataiteen kentällä sen sijaan, että työllistyisi freelancer- ja asiakaspalvelukuvaajana.

– Fiilaan kuvissa tunnustuksellisuutta, huumoria ja kiusaannuttavuutta. Valokuvan tulee antaa oivalluksia muullakin kuin visuaalisuudellaan, Siitonen perustelee.

Siitonen taltioi kuvissaan nuoruuden huolettomuutta, kuten lekottelua nurmikolla. Valokuvaksi havainnoiminen seuraakin kuvaajaa joka puolelle: Siitonen saattaa esimerkiksi kaveriporukassa asettautua tilaan ikään kuin ottaisi kuvan, vaikka kamera pysyisikin laukussa.

Ihmissuhteet ja omakuvat ovat toistuneet Siitosen kuvissa alusta lähtien. Samat teemat ovat esillä Ihastumispäiväkirja-opinnäytetyössä, joka kuratoituu parhaillaan. Teos koostuu potreteista, joita Siitonen on ottanut yhdessä menneiden ihastustensa kanssa.

Pari vuotta sitten Ihastumispäiväkirjasta syntyi kuvakirja metodivalokuvausen kurssilla. Projekti on edennyt vähitellen installaatioksi, jossa yhdistyvät valokuvien lisäksi esineet, tekstit sekä videomateriaali. Siitosesta konkreettiset päiväkirjamerkinnät tuovat kontrastia kuvien digitaalisuudelle sekä ihastumiselle, joka on luonteeltaan sitoutumatonta. Hän on ottanut valokuvia ja täyttänyt päiväkirjoja samasta tarpeestaan arkistoida elettyä.

– Olen nostalgiafiilistelijä. Vaikka vanhat kuvat tekevät haikeaksi, kuvien selaaminen myös lohduttaa.

Vuosina 2019–2022 Siitonen sattui kuvaamaan useita iltauinteja vedenkestävällä pokkarilla. Kuvissa kaveriporukka ylittää aitoja maauimaloihin ja hyppää vierailta satamalaitureilta. Alunperin ajatuksena ei ollut tuottaa selailtavaa julkaisua, mutta lopulta uintikuvia kertyi pienlevikkiseksi 62-sivuiseksi Pulahdus-zineksi. Siitonen taittoi puolisataa kappaletta omakustanteista lehtiöteosta, jonka kiinnostunut vastaanotto yllätti hänet.

Pulahdus pyöri Muotoiluinstituutin pöydillä, kun graafisen suunnittelun opettaja tarttui siihen ja totesi – pelkkää hyvää tarkoittaen – että teoksessa on kaikki grafiikka pielessä. Vaikka opettajan silmään kansi rajautuu huolimattomasti ja fontti näyttää olevan vinossa, Siitosta kommentti lähinnä riemastutti.

– On vapauttavaa tehdä jotain, mistä ei tiedä. Lopulta kyseinen opettaja hankki yhden teoskappaleen, Siitonen sanoo.

Syyt onnistuneena pidetylle taitolle tai kuvalle perustuvat mieltymyksiin. Esimerkiksi Siitosen lapsuudenperheessä kuvattiin digipokkarikameroilla, joita nuoret ovat jälleen penkomassa lapsuudenkotiensa vinteiltä. Hänestä juuri nyt pidetään trendikkäänä 2000-luvun IRC-galleriamaista estetiikkaa, jossa kuvat jätetään muokkaamatta.

Viimeisenä harjoittelunaan Siitonen työskentelee Utopias Lahti 2023 -kuvataidefestivaalilla. Kansainvälinen festivaali toteutetaan Lahden kaupunkitilaan 10.5.–4.6. useina eri näyttelykokonaisuuksina. Järjestäjänä toimii Lahden valokuvataide ry.

– Festivaali perustuu kiertotalouden periaatteisiin. Emme tuota mitään ylimääräistä, vaan kaikki materiaali kehyksistä valokuvapapereihin on kierrätettyä. Harjoittelussa olen saanut seurata valokuvataiteen tuotannollista puolta alan nuorten tekijöiden kanssa.

– Valmistumisen jälkeen haluaisin työskennellä omien projektieni parissa ja hakea Ihastumispäiväkirjalle näyttelypaikkoja. Myös valokuvauksen opettaminen kiinnostaa, Siitonen tuumii.