Lesbo-, homo- ja biopiskelijat ry, Homoglobiini ja Q Union – muun muassa näillä nimillä on vaikuttanut Turussa sateenkaariopiskelijoiden yhdistys, jonka toiminta alkoi kaupungissa jo vuonna 1990. Nykyään kolmikymppinen järjestö tunnetaan nimellä Spektri ry. Vaikka vuosia on kulunut ja nimikin vaihtunut, ydinsanoma on pysynyt samana.

– Olemme kaikkien turkulaisten sateenkaariopiskelijoiden yhdistys ja pyrimme sekä edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa että järjestämään mukavaa, rentoa toimintaa, yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Jessica Sakala, 21, sekä Olli Kurtti, 29, kertovat.

Englannin kieltä opiskeleva Kurtti on ollut toiminnassa mukana jo useamman vuoden: hän kiinnostui yhdistyksestä heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan vuonna 2014. Sakala puolestaan aloitti kasvatustieteiden opinnot vajaa vuosi sitten, jolloin lähti myös hallitukseen. Tänä vuonna hän toimii puheenjohtajana.

Nuoret innostuivat yhdistystoiminnasta samankaltaisista syistä.

– Tuli sellainen tunne, että sovin hyvin mukaan ja jaan samoja arvoja, kuten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, Kurtti sanoo.

– Minulla on kokemusta muistakin yhdistyksistä ja olen sen henkinen ihminen, että tykkään olla aktiivinen, Sakala täydentää.

Hallituksen jäsenet kertovat Spektri ry:n olevan tiettävästi Suomen vanhin sateenkaarierityinen opiskelijajärjestö. Se on järjestänyt monenlaista tekemistä opiskelijoille vuosien saatossa. Tänä keväänä perinteitä jatkaa esimerkiksi 25. helmikuuta pidettävä Suomen viisukarsintojen katseluilta ja toukokuulle on suunnitteilla niin ikään Euroviisu-teemaiset akateemiset pöytäjuhlat eli sitsit. Kesällä taas osallistutaan Pride-kulkueeseen.

Nuoret painottavat, että toiminta on kaikille avointa, eikä esimerkiksi tapahtumiin saapuminen edellytä jäsenyyttä. Vaikka valtaosa yhdistyksen aktiiveista on Turun yliopiston opiskelijoita, mukaan voi lähteä opiskelu- ja asuinpaikasta riippumatta.

Kurtti ja Sakala kokevat, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden asema korkeakouluissa on melko hyvä. Sitä on edesauttanut muun muassa turvallisemman tilan periaatteiden vakiintuminen ja muut yhdenvertaisuutta edistävät toimet. Nuoret arvelevat, että tasa-arvon edistämisestä on tullut aiempaa näkyvämpää ja opiskelijat ovat keskimäärin avarakatseisempia kuin ihmiset muutoin.

Sen sijaan yhteiskunnassa he näkevät epäkohtia, kuten vähemmistöjen oikeuksien vastustamista.

– Transoikeuksissa on parannettavaa. Niihin liittyen moni tärkeä uudistus on viivästynyt ja riittävää tasoa ei ole saavutettu, Kurtti havainnollistaa.

Spektri pyrkii olemaan turvallinen ja vertaistukea tarjoava yhteisö, jonka kaikkea toimintaa läpileikkaa tasa-arvo. Se näkyy käytännön tasolla siten, että tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan ja kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi paikalla on aina ainakin yksi häirintävastaava. Yhteistyötäkin tehdään aktiivisesti, esimerkiksi F-pisteen eli sukupuolentutkimuksen ainejärjestön ja Turun seudun Setan kanssa.

Hallituksen jäsenten mielestä yhdistystoiminta antaa paljon – niin samanhenkisiä kavereita, yhteisöllisyyttä kuin mukavaa ajanvietettä. Positiivista palautetta on kantautunut myös jäsenistöltä sekä tapahtumissa kävijöiltä.

Kurtti ja Sakala kannustavat kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ja lähtemään rohkeasti mukaan toimimaan tärkeiden asioiden puolesta.

– Otamme mielellämme vastaan uusia aktiiveja ja ideoimme yhdessä mitä kaikkea voimme tehdä tulevaisuudessa, Sakala kannustaa.