Sosiaalisesta mediasta sekä Youtubesta tunnettu salolainen Joona Hellman, 27, esittäytyy kameralle useimmiten positiivisena ja leikkisänä koko kansan viihdyttäjänä. Todellisuudessa kaiken valoisuuden takana Hellman haluaa tuoda esiin myös vakavampia aiheita ja mielipiteitä.

Hellman puhuu mielenterveydestä, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Hän haluaa käyttää jalustaansa myös koulukiusaamisen eliminointiin.

– On tärkeää luoda turvallinen ja lämmin ympäristö jo nuorena. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, minkälaista energiaa lähetämme ympärillemme. Pienetkin asiat kuten hymyily voivat olla merkittävä tekijä jonkun päivään. Kaikkien ystävä ei tarvitse olla, mutta kaikkia täytyy kunnioittaa tasavertaisesti. Toisen ihonväri, vaatteet tai uskonto eivät ole meidän asia, joten niitä asioita ei kuulu kommentoida, Hellman muistuttaa.

Hellmanin tubekanavalla on yli 157 000 tilaajaa. Hän on mukana myös Ylen Verta, hikeä ja luksusta -sarjassa, jonka toinen kausi alkoi juuri.

Hellman kuvailee itseään samanlaiseksi sekä kameran edessä että kulisseissa. Pirskahteleva positiivisuus ja dramaattisuus kuuluvat hänen perusluonteeseensa, vaikka videoilla piirteet korostuvat kärjistetysti.

Hellman on koko nuoruutensa ihannoinut artisti Miley Cyrusta, jota hän ihailee nykyäänkin.

– Kaikki Mileyn tavanneet ja hänen kanssaan työskennelleet ovat kertoneet, kuinka mukava ja kiltti hän on ollut tapaamisissa. Pyrin itsekin olemaan aina oma mukava itseni ottaen hänestä mallia. Tiedostan tekeväni videoilla viihdettä, jolloin esimerkiksi himoni jäätelöä kohtaan on liioitellumpaa kuin oikeassa elämässä. Ei ole silti erikseen some-Joonaa ja arki-Joonaa. On vain yksi Joona, joka käyttää välillä värikynää, Hellman naurahtaa.

Positiivisten haastevideoiden vastapainoksi Hellman kertoo löytäneensä vihdoin tavan avata myös haavoittuvaisempaa ja vakavampaa puoltaan. Vuoden 2022 aikana Hellman on julkaissut Youtube-videoita myös mielenterveydestä ja voinnista.

Vaikka Hellman pyrkii luokittelemaan itsensä ”koko kansan Joonaksi,” on valtaosa somettajan seuraajista 16–24-vuotiaita. Seuraajien ikähaarukka vaihtelee paljon videoiden ja julkaisujen sisällön ja aiheen mukaan. Hellman tietää, että esimerkiksi haastevideot vetävät puoleensa enimmäkseen ala- ja yläasteikäisiä, kun taas mielenterveyspostaukset vähän yli parikymppisiä. Hän ei kuitenkaan halua lokeroida itseään esikuvaksi tai roolimalliksi.

– Roolimalli on hyvin vahva sana. Käyttäisin itsestäni mieluummin termiä “inspiraation lähde.” Haluan olla nuorelle ensimmäinen askel parempaan muutokseen.

"Vanhempani ovat kuitenkin aina tienneet, että olen fiksu ja osaan tehdä järkeviä päätöksiä, vaikka otinkin suuren riskin siirtyessäni sometyöhön."

Hellmanin perhe ja lähipiiri ovat tukeneet häntä pitkän matkan aikana hyvin, vaikka tarttumapintaa sometyöstä ei ollutkaan paljoa. Kukaan lähipiiristä tai ystävistä ei tubettanut tai tehnyt somea, joten kukaan ei tiennyt, että somettamisesta voisi luoda uran ja elättää itsensä.

Hellman muistelee, ettei alun perin aloittanut työtään rahan takia.

– En mennyt mihinkään jatko-opiskelemaan, joten isäni ajatteli, että toivottavasti tästä tulee oikeasti jotain. Vanhempani ovat kuitenkin aina tienneet, että olen fiksu ja osaan tehdä järkeviä päätöksiä, vaikka otinkin suuren riskin siirtyessäni sometyöhön, Hellman avaa.

Ennen someuraansa Hellman piti videoblogia Snapchatin puolella vuosina 2015–2016. Tutustuttuaan silloiseen paikalliseen tubettajaan Eerika Haikoseen hän otti tietoisen riskin puoli vuotta kanavan pystyttämisen jälkeen ja irtisanoutui päivätöistä keskittyäkseen tubettamiseen kokonaisvaltaisesti. Tilaajia tulvi jo ensimmäisen yön aikana tuhansia, ja nykyään Hellmanin tubekanava onkin yksi Suomen tunnetuimpia.