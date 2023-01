Sytytä nyt se takavalo! Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Valoja varten autoissa on kytkimet, kaikissa malleissa

Viranomaisvalvonta kun puuttuu, puuttuu myöskin perusedellytykset noudattaa liikenteen sääntöjä...silminnähden monilta!

Tämä ajovalojen käyttö se on yksi niistä.

Toinen on liikennevalot, se punainen valo jo keltaisten palaessa...ja kaasua kun ehdoton kielto on ajaa punaisilla läpi. Tämä on nykyisellään oman käden oikeuksien oton tasolla määrätyillä kuljettajilla. Samaten se nopeusmittari, siinä näkyy ajonopeus, mutta tuntuu kuin useille se ei merkitse oikein mitään ja ylintä sallittua nopeutta ei noudateta...edes talvisilla keleillä. Mutta kuten sanottu - VALVONTA PUUTTUU! ja isot konetehot, niillä pääsee... valitettavasti myöskin onnettomuustilastoihin.

Nykyisellään myöskin ns. joustovarat ruuhkaisilla teillämme ovat kadonneet!

