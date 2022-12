JUKKA-PEKKA MOILANEN

Eero Keinänen ja Arja Sutela rakentavat lapsilleen ja lastenlapsilleen samanlaisen joulun kuin Kivelässä on aina ollut. Jenni Keinäsen mielestä on ihanaa tulla jouluksi kotiin ja nähdä kaikki tutut koristeet. Tällä kertaa mukana on myös puolivuotias Selma, jonka serkkutytöt Seela ja Peppi asuvat ihan naapurissa.