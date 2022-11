Luonto Plus luolakanijahdissa Nauvossa

Uuden Luonto Plus -jakson sijasta palaamme tällä viikolla Nauvon Klockarbergenin luolastoon ja sen uumenissa lymyileviin ”luolakaneihin”, joihin Luonto Plus tutustui vuonna 2015. Luolasto on käytännössä keskellä asutusta, ja sen tavoitettavuus on näin ollen loistava.

– Luolastossa esiintyy myös erittäin harvinaista aarnisammalta. Kun kasvuston löytää, ei ihmettele miksi se hämmästytti entisaikojen ihmisiä, muistuttaa Turun Sanomien luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti.