Coca-Colan joulurekka vierailee tauon jälkeen Turussa

Neljättä kertaa Suomea kiertävä Coca-Cola-joulurekka saapuu tänä vuonna Turkuun kolmen vuoden tauon jälkeen. Kauppatorilla 8.12. järjestettävässä joulutapahtumassa pääsee tutustumaan tuhansin valoin koristeltuun 19-metriseen joulurekkaan.

Tapahtumassa voi kuvata itsensä rekan vierellä, osallistua joululahja-arpajaisiin ja nauttia turkulaiskuoron lauluesityksistä.

Tilaisuudessa jaetaan juomia ja tyhjillä tölkeillä voi osallistua hyväntekeväisyysrulettiin. Tölkkien kierrätyspanteista kertynyt tuotto lahjoitetaan Hope ry:lle.

Arvonnassa voittaneilla kahdeksalla onnekkaalla on mahdollisuus päästä kurkkaamaan, miltä rekan sisällä näyttää: kaksi neljän hengen seuruetta pääsevät illalliselle rekan sisälle.

Kansainvälisesti joulurekka on vieraillut yli 300 kaupungissa. Ennen tätä vuotta Coca-Cola-joulurekka on vieraillut 26 suomalaisella paikkakunnalla.

– Tämä joulu on Turulle oikea joulu pitkästä aikaa. Vuonna 2018 alkanut torin remontti on valmis ja korona on hellittänyt. Haluamme satsata keskustan elinvoimaan ja toivomme, että niin kaupunkilaiset kuin matkailijatkin saapuvat nauttimaan Kauppatorin tunnelmasta, Turun kaupungin kauppapaikkapäällikkö Hanna-Maria Sjöbring kertoo tiedotteessa.

Joulurekka tunnetaan paitsi valoistaan ja punaisesta väristään myös sen kyljessä komeilevasta joulupukkihahmosta. Pukki on suomensukuisen Haddon Sundblomin 1930-luvulla piirtämä. Sundblomin isä oli kotoisin Ahvenanmaalta.

Joulurekka on jokaisena kiertuevuonnaan houkutellut paikalle kymmeniä tuhansia suomalaisia. Myös tänä vuonna on todennäköistä, että kävijämäärät ovat suuria ja on hyvä varautua liikenneruuhkiin. Paikalle saapuvien kannattaa suosia julkista liikennettä ja jättää auto muille pysäköintipaikoille. Tapahtuman ikäraja on 13 vuotta. Nuoremmat ovat tervetulleita vanhempiensa kanssa. Julkkisrekkaa ohjastaa tänäkin vuonna Tomi Lohivuo. Hän on ollut mukana kaikilla aiemmilla Suomen kiertueilla.

Joulurekka on Turun kauppatorilla 8.12. kello 16–20.