Luonto Plus tutustui Nauvon Susivuoreen, jonne on kyläyhdistys on raivannut luontopolun

Mattnäsin kyläyhdistys Nauvossa on tehnyt suuren työn ja raivannut sekä rakentanut Vargbergetille 2,4 kilometrin mittaisen luontopolun, laavun, näköalatornin sekä eväiden syömiseen sopivat pöydät ja penkit. Löytyypä kallion laelta jopa puuhevonen perheen pienimpiä ilahduttamaan. Vargberget, Susivuori on ihanteellinen kohde vähän huonompikuntoisellekin, sillä nousu vuorelle on loiva. Silti sieltä avautuvat suurenmoiset näkymät kauas saaristoon. Tämä ohjelma on ensimmäinen kahdesta Vargberget-jaksosta.

Luonto Plus ohjelman kohteet kartalla. Kohde 40 on Vargberget: