Aurajoen varrelle rakentuu pian jättililjoja ja vedenalainen maailma – viime vuonna suosiota niittänyt valotapahtuma toteutetaan sähkönsäästötalkoista huolimatta

Valon polku järjestetään Turussa 3.–6. joulukuuta. Tapahtuma tuo kaupunkiin 14 valoteosta sekä runsaasti oheisohjelmaa. Tämänvuotisesta valotapahtumasta on tulossa edeltäjäänsä suurempi ja kansainvälisempi.

Tänä vuonna teokset ammentavat ideoitaan meren läheisyydestä sekä hyödyntävät jokiuoman avointa maisemaa ja eri suunnista avautuvia näkymiä.

Viime vuoden suuret kävijämäärät osoittivat, että tällainen yleisölle avoin tapahtuma on tervetullut piristys pimeään kauteen. Teosten äärellä kuultiin tuolloin ihastuneita kommentteja ja toiveita jatkosta.

– Kanssakulkijoiden kanssa vaihdettiin vilkkaasti mielipiteitä ja suosituksia siitä, mitä kannattaa mennä katsomaan, pormestari Minna Arve muistelee viime talven tunnelmia.

– Erityisen tärkeältä tällainen yhdistävä kokemus tuntuu koronan ja epävakaan maailmantilanteen koeteltua jo pitkään tapahtuma-alaa ja meitä kaikkia. Taiteilijat saavat työtilaisuuksia ja me tapahtumakävijät ainutlaatuisia, sykähdyttäviä kokemuksia. Valon polulla tulee myös reippailtua ulkona ihan huomaamatta, jolloin kulttuurin hyvää tekevä vaikutus saa lisäkertoimia, Minna Arve kiittelee.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Teokset sijoitetaan Aurajoen molemmin puolin Auransillalta merelle päin.

– Sijainniltaan tapahtuma on viimekertaista kompaktimpi ja yhtenäisempi. Reitti on siten helpommin kuljettava. Aikaa käynnille on silti syytä varata reilusti teosten ja ohjelman runsauden vuoksi, kertoo tapahtuman tuottaja Minna Heiniö.

Auransillalta lähtiessä rantoja koristavat englantilaisen James ”Jig” Cochranen jättililjat. Flower forest -teos muodostuu sadasta nelimetrisestä, väriä vaihtavasta kukasta. Kukista 20 nousee Kauppatorille, Hansatorille ja Kauppahallin kujalle. Siellä ne näyttävät reitin jokirantaan, jossa 80 liljaa muodostavat varsinaisen kukkien metsän.

Itäisellä Rantakadulla vastaan tulee slovenialaisen Janez Grošeljin Wavescope, jonka valoympyrät kuvaavat tilassa eteneviä valoaaltoja. Muodoltaan teos on samalla myös kuin teleskooppi, jonka läpi voi tähyillä merelle ja kohti uusia maailmoja.

Antti Kulmalan Dimension X -teos puolestaan muuttaa WAMin ympäristön futuristiseksi vedenalaiseksi maailmaksi värien ja valotaiteen keinoin. Itäranta huipentuu Kari Kolan satamanostureihin luomaa suurteos Valonnostajaan.

– Jokilautta Föristä kuoriutuu Turun oma Lemmenlaiva, joka kuljettaa sydämiä täl ja tois puol jokke. Rakkautta julistaa myös Jouni ”Psyke” Väänäsen Love, joka on löytänyt paikkansa vähän muista teoksista kauempaa Tuomiokirkontorilta. Teos kuuluu #psykelove-sarjaan joka on saanut alkunsa taiteilijan turhautumisesta maailmalla jalansijaa ottaneeseen vihaan, Minna Heiniö kertoo.

Joen länsirannalla Barkerinpuiston leikkipaikka muuntuu valopuistoksi, museolaiva Sigyn purjehtii video- ja valotaidetta yhdistävän teoksen näyttämönä ja Laivahostel Boren kannelta kohoaa taivaisiin kirkas valokiila.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Boren kannella ei olekaan ihan mikä tahansa lamppu, vaan toisen maailman sodan aikainen massiivinen Sperry-valonheitin. Sen valo voi yltää jopa 15 kilometrin päähän. Teoksellaan hollantilainen Ivo Schoofs haluaa juhlistaa yksinkertaisuuden sanomaa: yksi valo, yksi keila, yksi projekti, Heiniö kertoo.

Boren vieressä olevan satamanosturin alla pääsee kokemaan vedenalaista maailmaa. Know Your Hoodsin sekä Jokojon yhteistoteutus Pinnan alla on osa tapahtuman oheisohjelmaan kuuluvaa valosuunnistusta.

Länsirannalla reitti päättyy Turun linnan muuriin heijastettavaan Turku 1827 -teokseen. Ilmastonmuutokseen kantaa ottava teos pohjautuu Turusta luotuun 3D-kaupunkimallinnokseen ja sen on toteuttanut Zoan Oy.

Sähkönsäästötalkoista huolimatta tapahtuma toteutetaan, koska se tuottaa niin paljon iloa niin suurelle ihmisjoukolle. Arvio tapahtuman sähkönkulutuksesta on 2 MWh.

Tapahtumaan odotetaan viimevuotiseen tapaan suurta osallistujamäärää. Tapahtumanjärjestäjät vinkkaavat, että jos jokainen tapahtumakävijä sammuttaa tunnin ajaksi kotoaan 10 watin valon, riittää se jo korvaamaan tapahtuman energiankulutuksen.

Kaikki teokset ja ohjelmatiedot päivittyvät tapahtuman verkkosivuille.