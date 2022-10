SANNA JARVA

Transaktivisti Mona Bling on kertonut ja kirjoittanut avoimesti siitä, millaista on elää Suomessa transsukupuolisena ihmisenä. Hän haluaa olla puhkomassa myyttejä ja ennakkoluuloja, joita transsukupuolisiin ihmisiin liittyy. Hän uskoo muutokseen ja siihen, että kaikki eivät halua pahaa, vaan ihmisillä on myös aito halu oppia tuntemaan transsukupuolisuuteen liittyviä asioita paremmin.