TYYn hallituksen jäsenet puhuvat opiskelijan nykytodellisuudesta: Opiskelijat eivät enää valtaa taloja, vaikuttamisen tavat ovat muuttuneet – testaa tietosi TYY-visassa

Turun yliopiston ylioppilaskunta viettää 100-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi julkaistaan 23. syyskuuta tuhti kirja. Turun Sanomat tapasi neljä nykyistä TYYn hallituksen jäsentä, jotka avasivat ajatuksiaan muutamista kirjassa esiin nostetuista opiskelijaelämää koskevista teemoista.

Tylkkäri

Turun ylioppilaslehden pitkä ja värikäs historia ulottuu 90 vuoden taakse. Halki vuosikymmenten se on ollut ylioppilaskunnan jäsenten näköinen julkaisu. Vuonna 2019 lehti otti virallisesti käyttöönsä pitkään lempinimenä käytetyn Tylkkärin.

Lehden merkitys on muuttunut vuosien kuluessa. Kun nopea uutisointi, tiedottaminen ja keskustelu 2000-luvun kuluessa ovat pitkälti siirtyneet verkkoalustoille, Tylkkäri on keskittynyt tekemään huolellisesti taustoitettuja artikkeleita, henkilökuvia sekä opiskelijaelämään ja yliopistopolitiikkaan keskittyviä juttuja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tylkkäri raportoi yli tiedekuntarajojen asioista, joita tapahtuu opiskelijayhteisössä. Sellaiset aiheet kiinnostavat, jotka liittyvät opiskelijoiden arkeen ja elämään, Siiri Turunen kertoo.

– Aikaisemmin funktiona oli enemmän tiedottaminen, nyt ajassa eläminen. Tylkkärihän ei ole TYYn viestintää, vaan itsenäinen journalistinen toimija, jonka toimintaa TYY rahoittaa, Arvi Tolvanen muistuttaa.

– Mielenkiinnolla aina odotan uutta numeroa, minusta lehti on viihdyttävä, Akseli Tiitta kertoo.

Tylkkäri on luettu, mutta sen roolista tulevaisuudessa keskustellaan.

– Yksi keskustelunaiheista on se, tarvitaanko nykyään printtimuotoista julkaisua, Tuomas Alm kertoo.

Kansainvälisyys

Turun ylioppilaskunta on historiansa aikana monin tavoin pyrkinyt luomaan kansainvälisiä yhteyksiä.

TYYn hallituksen kv-vastaavana toimiva Alm kertoo, että kansainvälisyys näkyy opiskelijamaailmassa koko ajan enemmän. Esimerkiksi opiskelijavaihto suuntaan ja toiseen on yksinkertaistunut ja eri maiden yliopistoissa tehtävien opintojen yhteensovittaminen helpottunut.

Turunen muistuttaa, että TYYn toiminnan kannalta erityisen merkityksellistä on kansainvälinen saavutettavuus, joka toteutuu ennen kaikkea kaksikielisenä viestintänä, suomeksi ja englanniksi.

– Tämä helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä mukaan TYYn toimintaan. Kaksikielisyys on pyritty huomioimaan myös opiskelijatapahtumissa, Turunen kertoo.

Starttipaketti on maanläheinen kotikansainvälisyyden toimintamuoto. Turun yliopistoon lyhyeksi ajaksi vaihtoon tulevat opiskelijat saavat siis panttia vastaan käyttöönsä kaikkein välttämättömimpiä kodin tavaroita, kuten tyynyn, peiton, kattilan, haarukan ja veitsen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Palvelu on todella suosittua, varastolla saattaa hyvinkin olla jonoa ulos asti, Turunen kertoo.

Alm ja Tolvanen ovat ensi kuussa lähdössä EC2U Forumiin Romaniaan, jossa he tapaavat muunmaalaisia opiskelijoita ja muuta yliopistoväkeä.

– Virallisen puolen ohjelma koostuu työryhmistä, mutta itse odotan kovasti myös kulttuuri-iltamia. Ohjelmassa on varmasti ainakin musiikkia, mutta myös teatteri- ja stand up -komiikka kelpaisivat, Alm sanoo.

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu Turun yliopiston ylioppilaskunnassa vuosikymmenien ajan.

– Nykyään yhdenvertaisuuteen halutaan aidosti kiinnittää huomiota. TYYn yhdenvertaisuusohjelma on valtavan laaja dokumentti, jossa on nostettu esiin esimerkiksi sukupuoleen, ikään ja perhetaustaan liittyviä näkökohtia, pyrimme siis huomioimaan sen, ettei ole olemassa jotain tyypillistä opiskelijaa, jonka eteen edunvalvontaa tehtäisiin, Turunen kertoo.

Valitettavasti epäkohtia – esimerkiksi tilojen saavutettavuuteen liittyviä haasteita, rasismia ja muuta epäasiallista käyttäytymistä – on edelleen paljon.

– Toimistollamme on kolme koulutettua yhteyshenkilöä, joiden kaikkien työpöydällä on jatkuvasti suurehko määrä käsittelyn alla olevia tapauksia, Alm sanoo.

– Se tässä on hyvä puoli, että opiskelijat tunnistavat näitä ongelmia ja nostavat niitä aktiivisesti esille. Sama kehitys tietysti näkyy laajemmin koko yhteiskunnassa, Turunen sanoo.

Esimerkiksi opiskelijatapahtumissa pyritään kiinnittämään huomiota saavutettavuuteen ja siihen, että kaikilla olisi tapahtumassa turvallista olla.

– Tiedostamme, että paljon on tehtävää, mutta paljon on myös menty eteenpäin. Mitkään häirintätapaukset eivät enää mene ohi olankohautuksella, Tiitta sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Aktivismi

– Opiskelijat ovat rohkeita muutoksen tekijöitä ja asioista uskalletaan puhua, Turunen sanoo.

Toisaalta haastateltavat korostavat, että vaikuttamisen tavat ovat muuttuneet. Enää opiskelijat eivät takavuosien tapaan ole valmiita valtaamaan taloja tai lähtemään vuokrajunalla eduskuntatalon eteen osoittamaan mieltä.

– Nykyään se voi mennä vaikka niin, että ylioppilaskunta tekee hyvän kannanoton, siitä tehty somepostaus herättää huomiota, ja ihmiset jakavat sitä, Turunen kertoo.

– Vaikuttamisen tavat ovat muuttuneet. Kaikkein yleisintä vaikuttamista on nykyään se, että jaetaan Instagramissa joku postaus. Jos ollaan vähän aktiivisempia, tehdään se postaus itse, Alm tiivistää.

TYYn hallituksen jäsenet eivät kuitenkaan pidä mahdottomana, että opiskelijat vielä lähtisivät fyysisestikin liikkeelle, jos tilanteet tarpeeksi kärjistyvät.

– Ilmasto- ja mielenterveyskriisi ovat tapetilla. Ehkä viiden vuoden kuluttua ajatellaan, että tarpeeksi on tarpeeksi ja ollaan taas valmiita lähtemään junalla Helsinkiin osoittamaan mieltä, Alm sanoo.

Vapaa-aika

Turun yliopiston ylioppilaskunta on kautta historiansa huolehtinut opiskelijoiden hyvinvoinnista mahdollistamalla erilaista vapaa-ajan toimintaa.

– TYYssä on jäsenjärjestöjä, joista valtaosa on ainejärjestöjä, mutta näiden lisäksi on myös harrastejärjestöjä laidasta laitaan, Tolvanen kertoo.

Taitoluistelua harrastanut ja valmentanut Turunen esimerkiksi toimii puheenjohtajana Academic Skating Turku -järjestössä, joka on korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu taitoluisteluseura.

– Havahduimme parin kaverini kanssa siihen, että täällä voi harrastaa lukuisia eri urheilulajeja amerikkalaisesta jalkapallosta purjehdukseen, mutta luistelulle ei ole omaa yhdistystä. Ajattelimme, että tähän asiaan täytyy tulla muutos. Perustimme yhdistyksen ja laitoimme homman pyörimään. Tällä hetkellä meillä on 21 luistelijaa, jäähallivuoro ja treenit kerran viikossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Ylioppilaskunta ei varsinaisesti itse järjestä esimerkiksi liikunta-, musiikki- tai peliharrastuksia, vaan tukee järjestöjä, jotka niitä järjestävät, Tiitta tarkentaa.

– Itse olen skeitannut pitkään, ehkä pitäisi perustaa skeittikerho, hän inspiroituu.

– Jos joku huomaa, että jotain puuttuu, ei tarvita muuta kuin kymmenen kaveria, jotka laittavat yhdistyksen pystyyn ja sen jälkeen lähettävät meille järjestöilmoituksen. Sen takia näitä järjestöjä on niin paljon, että perustamiskynnys ei ole kauhean korkea, Alm sanoo.

Alkoholikulttuuri

Alkoholi on jopa kieltolain aikaan ollut osa opiskelijakulttuuria. Alkoholilla on edelleenkin roolinsa opiskelijoiden vapaa-ajassa, mutta Alm, Tiitta, Tolvanen ja Turunen näkevät, että muutosta aikaisempaan, kosteaan ja jopa juomaan painostavaan juhlintaan on selvästi tapahtunut. TYY on myös halunnut tukea tätä kehitystä.

Nykyään tarjolla on selkeästi kaksi vaihtoehtoa, ja sellaiset tapahtumat, joissa alkoholia ei käytetä, ovat myös koko ajan lisääntyneet.

– Alkoholia ei tarvitse aina juoda, eikä sen tarvitse liittyä siihen, että on uskonnollinen, raskaana tai raivoraitis, Tolvanen sanoo.

Haalarit

Opiskelijahaalareita on käytetty Suomessa 1970-luvun lopulta lähtien, joskaan kaikki opiskelijat eivät edelleenkään koe niitä omaksi jutukseen. Haastateltavat tunnustautuvat kuitenkin kaikki haalari-ihmisiksi.

– Haalarit ja niihin kiinnitetyt haalarimerkit toimivat bileissä hyvänä keskustelunavauksena, Turunen kertoo.

Alm muistuttaa, että haalarit ovat merkkien tai vaikkapa kavereiden kanssa vaihdeltujen hiha- tai kaulussuikaleiden ansiosta yleensä loppujen lopuksi hyvinkin yksilöllinen asu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

23. syyskuuta julkistetaan TYYlikkäät vuodet – Turun yliopiston ylioppilaskunnan 100 vuotta -juhlateos. Kirja kertoo ylioppilaskunnan perustamisesta nykyhetkeen ja käydään läpi turkulaisen opiskelijaelämän historiaa. Kirjan ovat kirjoittaneet FT Topi Artukka, FM Liisa Lalu, dosentti Otto Latva ja apulaisprofessori Panu Savolainen.

Kirjaa on käytetty tämän jutun lähteenä haastattelun lisäksi.

Näyttely

TYYntä ja myrskyä – sata vuotta opiskelijaelämää -näyttely tarjoaa kurkistuksen ylioppilaskunnan ensimmäiseen vuosisataan. 1.10.2023 saakka Liedon Vanhalinnan makasiinissa, Vanha Härkätie 111, Vanhalinna, Lieto.