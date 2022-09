Aloititko juuri opinnot Turussa? Mietitkö, mistä löytyisi kiva opiskelukahvila? – Poimi omasi TS:n kesätoimittajien kesän päätteeksi kokoamista Turku-vinkeistä

6. syyskuuta vietetään Vanhalla Suurtorilla perinteisiä Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan avajaiskarnevaaleja. Opiskelijat aloittavat uuden lukuvuoden ja monille heistä Turku on uusi asuinpaikka.

Myös useat Turun Sanomien kesätoimittajista saapuivat Turkuun muilta paikkakunnilta ja katsoivat kaupunkia tuorein silmin.

Nyt neljä heistä kertoo kokemuksiaan Turusta ja vinkkaa parhaita paikkoja.

Olitpa opiskelijat tai et, poimi vinkeistä itsellesi parhaiten sopivat!

Manu Saarela

Ikä: 26.​

Kotoisin Helsingistä.

Opiskellut Laajasalon opistossa urheilutoimittajalinjalla.

Asunut Turussa kuluneen kesän ajan kolme kuukautta.

Kohde, joka Turussa on pakko nähdä?

Funikulaari.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paras paikka viettää aikaa kavereiden kanssa?

Jokilaivat.

Paras paikka viettää aikaa rauhassa yksin?

Ruissalon kansanpuisto.

Paras lounaspaikka?

Ravintola Nooa. Hyvä sijainti, kattoterassilta näkee hyvin Aurajoen. Ruokakin on erittäin hyvää, suosittelen burgeria.

Parhaat baarit?

Jokilaivat, The Boat etenkin. Siinäkin hyvä sijainti ja kokonaisuudessaan hyvä meininki!

Paras paikka tehdä ostoksia?

Skanssi.

Oletko eksynyt Turussa? Mitä tapahtui?

Etsin apteekkia pitkään huonolla menestyksellä. Laitoin sitten karttasovellukseen hakuun apteekki ja ensimmäisenä esiin pongahti Uusi Apteekki. Kävelin sitten kaveriporukkamme ''tour guidena'' henkselit paukkuen sinne vain tajutakseni, että kyseessä on baari.

Miten Turussa on kätevintä liikkua?

Asun itse Kakolassa, joten kaikki tarvitsemani on kävelymatkan päässä.

Puuttuuko Turusta jotain?

Tähän en osaa sanoa mitään, kaikki on pelittänyt hyvin.

Usein sanotaan, että turkulaisia on hankalaa lähestyä. Mikä on oma kokemuksesi turkulaisista ja Turun murteesta?

Kaikki ovat kohdelleet lämpimästi, ei mitään pahaa sanottavaa. Murrekin ihan mukavaa, vaikka itse pyrin jatkamaan taivaltani stadin slangin kanssa. Jotkut Turun murteen sanat ovat kuitenkin meinanneet tarttua itseenikin.

Mitä haluaisit kertoa kesätyötehtävästäsi Turun Sanomissa?

Työskentely urheilutoimituksessa ylitti kaikki odotukseni, pelkäsin vähän etukäteen pääseväni tekemään vain muutaman jutun viikossa. Todellisuus on kuitenkin ollut päinvastainen, kiirettä on pitänyt ja se on vain hyvä asia.

Tämän kesän huippuhetki töissä?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mikko Rantasen juhlat Nousiaisissa. Jääkiekon ystävänä se on ollut mieleenpainuvin yksittäinen hetki. Myös Jukolan viestin seuraaminen paikan päällä oli jännittävää.

Reetta Huhta

Ikä: 26.

Kotoisin Helsingistä.

Opiskelee suomen kieltä ja kirjallisuutta Helsingin yliopistossa.

Asunut Turussa vain kuluneen kesän ajan.

Kohde, joka Turussa on pakko nähdä?

Se surullisenkuuluisa funikulaari.

Paras paikka viettää aikaa kavereiden kanssa?

Ravintolat! Jos pitäisi mainita yksi visiitin arvoinen paikka, sanoisin Nomadin. Siellä on rento meininki, ja lisäksi sieltä saa Turun parasta pastaa.

Paras paikka viettää aikaa rauhassa yksin? ​

Jos tykkää käydä elokuvissa yksin, kannattaa suunnata Kino Dianaan.

Paras kahvila?

Hyviä kahviloita on monia. Apteekkimuseon sisäpihalla sijaitseva Cafe Qwensel on ihana, ja sieltä saa hyviä leivonnaisia. Myös Sammakon kirjakaupan yhteydessä oleva kahvila sekä vapaaehtoisvoimin pyörivä Kirjakahvila ovat visiitin arvoisia, etenkin jos etsii hyviä vegaanisia herkkuja. Kirjiksessä järjestetään myös paljon erilaisia kulttuuritapahtumia, joihin kannattaa osallistua.

Parhaat baarit?

Vinhosta löytyvät Turun parhaat viinit ja mukavin henkilökunta, joka tuntuu todella nauttivan työstään. Linnankadulta löytyy myös toinen tunnelmallinen viinibaari, Veistämö. Rica Barista puolestaan saa Turun parhaimmat cocktailit.

Paras paikka tehdä ostoksia?

Tähän on hankala vastata, kun en ole täällä ostellut oikeastaan mitään.

Oletko eksynyt Turussa? Mitä tapahtui?

En ole eksynyt.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Miten Turussa on kätevintä liikkua?

Jalan. Useimmat paikat ovat kävelymatkan päässä kotoa, mikäli asuu keskustan tuntumassa. Onneksi näin, sillä Turussa bussit eivät tunnu koskaan pysyvän aikataulussa.

Puuttuuko Turusta jotain?

Toimiva joukkoliikenne!

Usein sanotaan, että turkulaisia on hankalaa lähestyä. Mikä on oma kokemuksesi turkulaisista ja Turun murteesta?

Höpö höpö, oma kokemukseni turkulaisista on päinvastainen. Suomen kielen opiskelijana arvostan kaikkia murteita, joita Suomessa puhutaan. Kovin vahvasti murteella puhuviin ihmisiin en täällä ollessani kylläkään ole törmännyt.

Mitä haluaisit kertoa kesätyötehtävästäsi Turun Sanomissa?

Tein kesällä pääasiassa TS:n Extra-lehteä. Lehden koonnin lisäksi pääsin kirjoittamaan juttuja muun muassa mielenkiintoisista brändeistä ja henkilöistä.

Tämän kesän huippuhetki töissä?

Kaikki tekemäni haastattelut!

Emma Sarsila

Ikä: 29.

Kotoisin Rovaniemeltä.

Valmistunut Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmasta taiteen maisteriksi vuonna 2020.

Asunut Turussa 8 kuukautta.

Kohde, joka Turussa on pakko nähdä?

Kyllä se on jokiranta ja jokilaivat. Ei ole mitään muuta niin turkulaista paikkaa.

Paras paikka viettää aikaa kavereiden kanssa?

Jokiranta, jossa voi kesäisenä päivänä tavata kavereiden lisäksi myös uusia ihmisiä.

Paras paikka viettää aikaa rauhassa yksin?

Turussa on luonto aina lähellä. Asun hieman kauempana keskustasta, joten pääsen melkeinpä heti kotiovelta metsään koiran kanssa temmeltämään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paras lounaspaikka?

Kauppahallissa sijaitseva pizzeria 450°C tarjoaa ehdottomasti Suomen parasta napolilaista pizzaa tunnelmallisessa miljöössä. Kauppahalli on muutenkin kokemisen arvoinen paikka.

Parhaat baarit?

Tykkään siitä, että Turussa on todella laaja baaritarjonta. Hengailupaikoista parhaimmaksi voisin nimetä Bar Ö:n, jossa voi tuntea olevansa jonkun olohuoneessa. Suomen vanhimpiin kuuluvassa baarissa, Marilynissä, eli Lynissä kannattaa myös ehdottomasti käydä juomassa drinksu (tai useampi), jonka mukana saa legendaariset lynin helmet.

Paras paikka tehdä ostoksia?

Turussa on hyvä valikoima kirppareita ympäri kaupunkia, joissa läheskään kaikissa en ole vielä ehtinyt käydä. Kauppakeskusasioilla suuntaan yleensä Raision Myllyyn, koska sieltä löytyy kaikkea.

Oletko eksynyt Turussa? Mitä tapahtui?

Vaikka Turun keskusta on suhteellisen pieni ja täynnä hyviä maamerkkejä, en vieläkään oikein osaa suunnistaa siellä. Eksyn käytännössä joka kerta, vaikka käyttäisin Google Mapsia. Kauppatorin ympäristöä on turha edes mainita!

Miten Turussa on kätevintä liikkua?

Fölillä ja polkupyörällä. Pyöräily keskustassa on tosin stressaavaa Lapista muuttaneelle, mutta keskustan ulkopuolella pyöräily on tosi jees. Täällä voi monesti välttää ylämäet menemällä erilaisia kiertoreittejä.

Puuttuuko Turusta jotain?

Turussa on huonosti uimapaikkoja keskustan läheisyydessä, mikä on käsittämätöntä, kun kyseessä on merenrantakaupunki, jonka keskustaa halkoo joki!

Usein sanotaan, että turkulaisia on hankalaa lähestyä. Mikä on oma kokemuksesi turkulaisista ja Turun murteesta?

En kyllä ole päätynyt kadulla juttelemaan niitä näitä yhdenkään ihmisen kanssa, paitsi ehkä koiraa ulkoiluttaessa muiden koiraihmisten kanssa. Baareissa sen sijaan tuntuu tutustuvan ihmisiin suht helposti, mutta usein keskustelun edetessä käy ilmi, että juttukaveri onkin junantuoma. Eli ehkä paljasjalkaiset turkulaiset sitten ovat omissa piireissään. Murteesta en totanoinni sano totanoinni mitään, totanoinni.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mitä haluaisit kertoa kesätyötehtävästäsi Turun Sanomissa?

Olen työskennellyt uutistoimituksessa toimittajana ja olen rakastanut tätä pestiä yli kaiken! Usein juttuja tehdään sykkivään tahtiin yksi per päivä, mutta toisinaan jutut vaativat laajempaa perehtymistä. Molemmissa työtavoissa on omat hyvät puolensa.

Tämän kesän huippuhetki töissä?

Nimeämättä mitään tiettyä huippuhetkeä, sanoisin, että tämän kesän aikana minusta on tullut aito junantuoma turkulainen. Olen oppinut yhtä ja toista tämän kaupungin meiningistä ja kommervenkeistä. Kaikista parasta on se, kun saa juttuun haastatelluilta ihmisiltä hyvää palautetta.

Lotta-Mari Taiponen

Ikä: 23.

Kotoisin Imatralta.

Valmistunut kesäkuun alussa tradenomiksi kirjasto- ja tietopalvelualalta Turun AMK:sta.

Asunut Turussa 4 vuotta.

Kohde, joka Turussa on pakko nähdä?

Turun tuomiokirkko, Kakola ja vesibussiajelu.

Paras paikka viettää aikaa kavereiden kanssa?

Tykkään kiertää kahviloita ja kirpputoreja yhdessä. Jokirannan kivetyksillä on kiva istua ja jutellessa seurata ihmisten menoa.

Paras paikka viettää aikaa rauhassa yksin?

Tykkään lähteä kävelemään Aurajoen ympäri kiertävää ulkoilureittiä. Siellä voi katsella vuodenaikojen mukaan muuttuvia maisemia ja mietiskellä kaikkea.

Paras kahvila ja lounaspaikka?

Kawaiin buffet ja Kauppiaskadun Robert's Coffee, koska se on rauhallinen ja sieltä saa hyvän korvapuustin ja pirtelön.

Parhaat baarit?

Tykkään Apollosta, koska siellä soi hyvät tanssimusat ja sisätilat on jaettu erityyppisiin alueisiin ja musagenreihin. Toinen lemppari on Heidi's Bier Bar tunnelmansa vuoksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paras paikka tehdä ostoksia?

Keskustan kirpputorit Merkitys, Maanantaimarket ja Dirty Hippies. Ostoskeskuksista Mylly.

Oletko eksynyt Turussa? Mitä tapahtui?

Pyörällä yritin oikaista, mutta kiersinkin pidemmän kautta, koska en osannutkaan valita reittiä oikein ja Länsikeskuksen Citymarketista tulin vahingossa eri reittiä ulos mitä olin mennyt sisään, enkä osannut enää takaisin sille bussipysäkille mistä tulin.

Miten Turussa on kätevintä liikkua?

Kävellen, pyörällä ja bussilla.

Puuttuuko Turusta jotain?

Ei tule muuta mieleen, kuin yleisiä auringonottopaikkoja on vain rannoilla ja ne ovat aika pitkän matkan päässä.

Usein sanotaan, että turkulaisia on hankalaa lähestyä. Mikä on oma kokemuksesi turkulaisista ja Turun murteesta?

Yleinen kummastelu puheliaita ihmisiä kohtaan, päätösten teko vie aikaa eikä hommiin ryhdytä ripeästi. Sanon turkulaisia "emmää tiä, kattellaan" -ihmisiksi. Murteista pidän, joten Turun murretta voisi kuulla enemmänkin.

Mitä haluaisit kertoa kesätyötehtävästäsi Turun Sanomissa?

Olin arkisto- ja tietopalvelussa. Hoidin menovinkkejä, lehden arkistointia, sähköistä ja fyysistä leikearkistoa ja asiakkaiden hakupyyntöjä niistä, palautteita ja verkkotoimituksen kanssa moderointia.

Tämän kesän huippuhetki töissä?

Pääsin kuvaajien TS-auton kyytiin. Myös tämän jutun tekoon osallistuminen ilostutti.