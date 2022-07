Miten eläinpuiston asukkaat voivat? Eläintarhat houkuttelevat ihmisiä söpöillä eläimillä, mutta oikeasti niiden tärkeimmät tehtävät ovat jotain muuta

TEIJA SOINI

Eläintarhoilla on tärkeä tehtävä luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemisessa. Metsäpeura on kotoinen laji, joka on tarkoitus palauttaa sen alkuperäisille esiintymisalueille. Ranuan vasat ovat kaikki saman hirvaan jälkeläisiä. Eläintenhoitaja Heidi Kouvo (vas.) ja intendentti Heini Niinimäki kantavat metsäpeuroille tuoreita pajukerppuja.