"Kirjoittamisen vimma on ollut kova ja ehdoton." – Romaanien kirjoittamisesta nykyään luopunut Kaari Utrio ei ole jättänyt kirjoittamista

JUSSI NUKARI

Kirjailija Kaari Utrio on viihtynyt Somerniemellä vuodesta 1975. Utrio kertoo liikkuvansa lähiluonnossa säällä kuin säällä.– Olen etuoikeutettu, koska pääsen pihalta suoraan metsään. Täällä on ihanat lenkkimaastot. On rinteitä ja harjuja, joita voi kulkea ylös ja alas.