Pentin juustomuotit saivat vierailijan juoksemaan ulos vanhasta kanalasta – yhteinen harrastus pitää kalantilaispariskunnan virkeänä

EERO SAARIKOSKI

Kotijuustot olivat tärkeä osa talonpoikaiskulttuuria ja juustomuotit – joita Siivosilla on sievoinen kokoelma, noin viisisataa kappaletta – ovat mainio esimerkki talonpoikaiskäsityötadosta. Se, että muotteja on käytetty, lisää niiden arvoa antiikkiesineinä. Siivosten kokoelman vanhimmat muotit ovat 1700-luvulta. Tälle entisen kanalan seinälle on ripustettu vain osa Siivosten juustomuottikokoelmasta.