Kotiin tullut kauppias väitti 79-vuotiaalle, että sähköremontti on välttämätön – tytär pöyristyi liki 15 000 euron laskusta, mutta remontin peruminen vaati sinnikästä soittelua

Jäävit sukulaiset valittavat

" ----- kertoo, että useimmiten ilmoituksia tekee ”kolmas osapuoli”.

– Se on useasti joku sukulainen. Tyttären mies tai pojan vaimo. Joku, joka on eri mieltä remontin tarpeellisuudesta."



Kyllähän tuo on vallan kauhiaa kun ihan tollalailla ruvetaan remonttiammattilaisia arvostelemaan.

Ammattimyyjähän huomaa jo asukkaan avatessa talonsa ulko-oven että remonttitarvetta löytyy.

Ja myyntiasiaa auttaa kun on monialaisen remppafirman edustaja.

Kehtaavatkin kaikenmoiset amatöörit puuttua asioihin kun kerran sopimus on jo tehty.



Sitä en tiedä että voiko tuollaisesta huijausremontista tehdä rikosilmoituksen ja auttaisiko se.

Monia on ongelmia: Puhelinmyynti (siis puhelimella), kaikenlaiset huijaukset pankkitunnuksiin jne.

Pilaritalossa olisi syytä tehdä monia korjauspäätöksiä eli lakeja näihin asioihin.

Perustelu: Siellähän on tehty päätöksiä ikäihmisten loppuelämän asumis- ja hoiva-asioista.



Tällaisten tositarinoiden lukeminenkin nostaa verenpainetta ja tekee suorastaan vihaisen olon.

