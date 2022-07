Naantalin asuntomessujen alueen rakennukset on aseteltu tonteille siten, että asukkaiden yksityisyys säilyy. Harvasta kodista näkyy naapuriin.

Asuntomessujen viestintäpäällikkö Annika Suomi toteaa, että alueen maaston muodot vaihtelevat ja talot ovat yksilöllisiä.

– Jokainen rakennus vähän kuin uppoaa paikalleen ja vaikuttaa siltä, kuin talot olisivat aina olleet siinä, Suomi toteaa ja kehaisee vielä:

– Tämä messualue on kyllä hienoimmasta päästä.

Sentintarkkaa suunnittelua on käytetty talojen sijoittelussa, samalla kun luontoa on kunnioitettu. Kalliota ei alueelta ole louhittu, ja puita on kaadettu rakennusten tieltä mahdollisimman vähän.

– Eräs ryhmä, jolle aluetta esittelin, kyseli, että miksei rannan yläpuolella sijaitsevista taloista tule polkua omalta pihalta rantaan. Totesin, että se on sitä luonnon kunnioittamista. Alueelle on tehty kävelytiet siksi, että niitä käytetään, eikä kukin tee omia polkujaan, Suomi kertoo.

Messut järjestetään Luonnonmaan saarella 15. heinäkuuta – 14. elokuuta.

Reilun 30 messukohteen joukko koostuu pääasiassa omakotitaloista. Rivitaloyhtiöitä Lounatuuleksi ristityllä messualueella on kaksi. Kumpaakin yhtiötä yhdistää se, ettei taloihin muuttaakseen tarvitse ottaa asuntolainaa.

Kyse on asuntomessujen ainoista vuokrakohteista eli Naantalin Vuokratalojen ja TA-kotien rivitaloyhtiöistä. Kumpikin kohde sijaitsee heti messualueen alkupäässä, vaikka messukohteiden numeroinnissa ne asettuvatkin aivan kierroksen loppupäähän.

Naantalin vuokratalojen rivitalokohteessa tavallisen vuokra-asumisen varustetaso on ylitetty reilusti. Eteisen lattia sekä kaikki pesutilat ja WC:t ovat kaakeloituja, asuintiloissa on laminaattia. Asunnoista löytyy myös kodinhoitohuone ja kodinkonevarustus keittiössä mahdollistaa juhlatarjoilut vaikka suuremmallekin porukalle.

Naantalin vuokratalojen kohteen rakennuttaja, rakennuttajapäällikköKari Talvitie YH-kodeista kertoo, että kyselyjä asunnoista alkoi tulla jo vuosi sitten. Naantalin vuokratalojen toimitusjohtaja Jouni Ottosson kertoo, ettei kohteessa tällä hetkellä ole vapaita asuntoja.

Naantalin vuokratalojen kahden kaksion, kahden neliön ja seitsemän kolmion rivitaloyhtiössä kaikki asunnot ovat kaksikerroksisia. Avaruutta tiloihin tuo se, että olohuoneet ovat korkeita, kahden kerroksen korkuisia.

– Olen oikein tyytyväinen, sillä hanke on valmistunut aikataulussa ja lisätyöt ovat minimissään, Ottosson jatkaa.

Paljon puhuttu esteettömyys toteutuu asunnoissa siten, että alimmista kerroksista löytyvät kaikki arjen elämiseen tarvittavat tilat, kuten vessat, keittiöt ja makuuhuoneet. Ottosson muistuttaa, että esteettömyys ei aina tarkoita liikuntaesteistä henkilöä vaan sitä, että kenellä tahansa voi olla hetkellisiä elämäntilanteita, jolloin kulkeminen voi olla vaikeaa.

Vuokra-asumisesta kohteen tulevat asukkaat maksavat kuukaudessa 13,48 euroa neliöltä, joka tekee esimerkiksi 70 neliön asunnossa vajaat 950 euroa kuukaudessa.

Messujen toinen vuokrakohde on TA-kotien Lounatuulen metsä. 21 huoneiston rivitalokohde rakentuu messualueen korkeimmalle kohdalle.

Yhtiön kaikki asunnot ovat Lounatuulen tapaan kaksikerroksisia. Huoneistojen koot vaihtelevat 66 ja 120 neliön välillä.

– Kaikkiin asuntoihin tulee maalämpökaivot ja maaviilennys, TA-kotien messutiimin vetäjä Johanna Sipola kertoo.

Tontilla sijaitsee lisäksi kaikkien asukkaiden käyttöön tuleva puulämmitteinen pihasauna, Lounatuulen löyly.

Sekä asuntojen että pihasaunan sisustuksessa näkyy puuseppä Johannes Simosen kädenjälki. Hän on rakentanut kohteeseen kalusteita tontilta löytyneistä, myrskyn kaatamista puista.

Messuille pääsee Fölin linja-autoilla, messujen omilla non-stop-bussivuoroilla Naantalin Luolalasta tai vesibussilla.

Vesibussi lähtee aamuisin Turun Aurajoesta ja ajaa messuille. Sen jälkeen se kuljettaa väkeä Naantalin vanhan kaupungin rannan ja messualueen väliä muutaman kerran, kunnes palaa taas illalla Aurajokeen.

Messujen kävijämääriä Annika Suomi ei ryhdy arvailemaan, mutta toteaa kaikkien merkkien viittaavan siihen, että kävijöitä saadaan enemmän kuin edeltävinä vuosina.