Voimakas mutta yksioikoinen ripasso

Antiche Terren Amarone valittiin viime vuonna Viinilehden vuoden punaviiniksi. Talon Ripasso ei loista samalla tasolla omassa sarjassaan.

Perinteisen tuottajan ripasso on tuhtia tavaraa. Voimakas kirsikkainen maku on pitkä, mutta saman talon amaroneen verrattuna maku on yksioikoinen. Paahteisessa maussa löytyy myös marjaisuutta.

Ripassoa kutsutaan köyhän miehen amaroneksi, mutta Antiche Terren ripassoa ei voi halvaksi haukkua. Hyvä viini, mutta laatuunsa nähden hintava.

Tanniininen viini sopii mainiosti punaiseksi jätetyn lampaanlihan kaveriksi. Riista ja muu tumma liha saa viinistä arvoisensa kumppanin.

Kesällä monelle maistuvat kevyemmät viinit. Amaronet ja ripassot voi hyvin jättää kaappiin odottamaan syksyn tuloa. Veneton alueelta tulee mainioita valpolicelloja, jotka sopivat hyvin kesäisten salaattien ja grilliruokien kanssa nautittaviksi.

Pekka Hakanen

Kirjoittaja on viinejä harrastava taloustoimittaja.