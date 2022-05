ELINA LAMMELA

Luonto on Jonna Sivoselle tärkeä paikka rauhoittua ja myös surra. Syvänraumanlahti on tullut tutuksi vuosien varrella, sillä hän käy siellä usein kesäisin uittamassa koiriaan. Kädessään Sivosella on pienen koiran uurna. Omien lemmikkiensä uurnia häneltä löytyy kodistaan useita.