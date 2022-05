Kevät 2022 on bongattu: Näin se saapui ja näin se kuvattiin

KAARINA LÖFGREN

24.3.2022 Turku: Jalokiurunkannus hyödyntää mikroilmastoa. Kaarina Löfgren kuvasi lämpimän kivimuurin vieressä lehtiä puskevan ruohokasvin. Jalokiurunkannus on kotiutunut Lounais-Suomen lehtoihin ja vanhan asutuksen tuntumaan. Se on kuitenkin vanha herraskartanoiden koristekasvi, jonka siemeniä jopa Carl von Linné kylvi 1700-luvulla kotinsa puutarhaan. Alunperin laji on Keski-Aasian vuorten rinnemetsistä.