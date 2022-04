Jos sota laajenisi, Suwałki Kaliningradin rajalla olisi tulenarka – Juuri nyt kaikki puolalaiskaupungissa auttavat ukrainalaisia

Mankala kirjoitti @@ ##Jos osaisit historiaa paremmin, voisit ymmärtää. Vrt. Viipuri tai Petsamo### Vanha totuus käy toteen Rakkaan Ystävän Arvoisan Mankalan kohdalla; Kun et osaa tai et halua perustella mielipidettäsi, Yritä nolata hänet syyllistämällä tai vähättelemällä toisen vakaumusta, osaamista koulutusta jne. 🥰🥰

Vast: Totta, loivasti sanoen vaarallinen tilanne

Julle: "Millä kansainvälisen oikeuden perusteella Kaliningrad on venäläisten hallinnassa. "

Tämä on se ikiaikainen periaate, sodan häviäjälle jää luu käteen.



Julle: "Muistellaan sen alueen historiaa kenelle alue kuului ennen toista maailmansotaa!! Toki samanlaista terveen järjen vastaista historian tulkintaa löytyy useita, unohtamatta Välimeren itärannikon vuosikymmeniä kestänyttä kiistaa."



Niin, se historia. Tuo nykyinen Kaliningrad, entinen Königsberg, oli Itä-Preussia, myöhemmin osa Saksan keisarikuntaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tappion kärsinyt Saksa joutui luovuttamaan alueita Puolalle.

Kun Neuvostoliitto sitten oli toisen maailmansodan voittajia niin Kaliningrad jäi heille.

Mutta Julle, mieti vähän noita etäisyyksiä, kuin myös historiaa.

Ennen Neuvostoliiton hajoamista Kaliningradin alue oli yhtenäinen osa Neuvostoliittoa. Liettuan itsenäistyminen erotti sen muusta Venäjästä.



Mieti sitten Julle etäisyyksiä. Paljon suuremman etäisyyden löydät siitä että aivan Argentiinan rannikon tuntumassa ovat Islas Malvinas, tunnettu myös Falklandin saarina. Ne kuitenkin ovat osa Isoa Britanniaa.

Otit Julle esiin myös Välimeren itärannikon. No siellähän tosiaan Israel on rajoja sotimalla muuttanut.