Ensihoitaja kohtaa työssään monenlaista: joku soittaa hätänumeroon paperiviillon vuoksi, toinen sinnittelee rintakivussa viimeiseen asti

Riitta Salmi

Ensihoitaja Sari Hyrynsalmi kohtaa työssään monenlaista tilanteita.– Paljon käymme katsomassa yleistilan laskua. On paljon ikääntyneitä vanhoja rouvia ja isäntiä, heillä on erilaisia taustasairauksia, vastassa on aina uniikki tilanne, hän kertoo.