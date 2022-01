Nyt puhutaan paikallisuudesta: esiin nousevat niin somen seuraaminen, megatrendit kuin turkulaiset pikajuoksijat

Tänään pyörähtää taas käyntiin Uutismedian liiton ja koulujen yhteinen mediakasvatuksen teemaviikko.

Tänä vuonna Uutisten viikko kannustaa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin perehtymään oman kotikuntansa uutismedioiden tarjontaan. Kampanja painottaa paikallisuuden merkitystä paitsi alueen asukkaille, myös yrityksille sekä erilaisille paikallisyhteisöille.

Koska tämän vuoden teema tulee niin lähelle meitä paikallismediana, päätimme olla lähtemättä merta edemmäs kalaan. Tässä jutussa Turun Sanomien työntekijät avaavat näkemyksiään paikallisuudesta. Videolla kerromme, miten lehti syntyy.

Lisäksi olemme kiinnostuneita sinun näkemyksestäsi, osallistu jutuntekoon kertomalla juttuvinkki: mikä paikallinen asia, ilmiö tai ihminen olisi sinun mielestäsi jutun arvoinen? Vastaa tämän viikon aikana jutun lopusta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse: ts.kansi@ts.fi

Mitä kysyttiin?

1. Miten paikallisuus näkyy työssäsi?

2. Mitä paikallisuus merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?

3. Mikä on paras paikka kotipaikkakunnallasi? Miksi juuri se?

Päätoimittaja Jussi Orell:

1. Paikallisuus näkyy työssäni päivittäin, kun mietimme, miten teemme paikallisesti kiinnostavaa sisältöä lukijoillemme. Paikallisuus on yksi merkittävimmistä työtämme ohjaavista arvoista. Paikallisuuden merkitys lukijoille näkyy muun muassa siinä, että iso osa saamastamme palautteesta liittyy paikallisten aiheiden käsittelyyn.

2. Olen syntyperäinen turkulainen, minkä vuoksi oma identiteettini on varsinaissuomalainen. Vaikka paikallisuus on tärkeää, haluan välttää nurkkakuntaisuutta sekä omassa suhtautumisessani asioihin että TS:n sisällöissä. Ylpeys omasta paikallisesta identiteetistä ei saa estää katsomasta ja näkemästä asioita myös ulkopuolisten silmin.

3. Paras paikka on oma koti, missä se onkin. Mikä parasta, tällä hetkellä se on Turussa. Hienoja ovat myös paikat, jotka henkivät Turun pitkää ja kunniakasta historiaa vanhoine rakennuksineen. Näitä löytyy esimerkiksi Tuomiokirkon alueelta.

Markkinointipäällikkö Sanna Soira:

1. Paikallisuus näkyy esimerkiksi siinä, että suuntaamme markkinointitoimenpiteet paikallisille ihmisille. Koetamme tuoda esiin Turun Sanomien vahvuutta etenkin paikallisten uutisten ja tapahtumien asiantuntijana ja valottajana. Paikallisuus näkyy myös erilaisissa yhteistyöprojekteissa alueen eri toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi koulut ja eri asteen oppilaitokset, alueen urheiluseurat ja paikalliset yhteistyöyritykset.

2. Paikallisuus merkitsee aitoa kiinnostusta paikallisten asioiden seuraamiseen ja siihen, miten itse voin teoillani asioihin vaikuttaa. Lisäksi se luo tietynlaista yhteenkuuluvuutta paikallisten ihmisten kanssa. Paikallisuus merkitsee myös kotiseuturakkautta.

3. On vaikea nimetä yhtä parasta paikkaa, sillä Turussa on lukuisia hienoja paikkoja. Kesäinen kauppatori iloisine tunnelmineen, jokiranta ja sen historialliset ympäristöt viehättävät. Ruissalon ja Katariinanlaakson kauniit luontopolkureitit ovat helposti saavutettavissa. Asuinalueista pidän etenkin Martista.

Toimittaja Salli Koivunen:

1. Verkkotoimittajana ja paikallisuutiskirjeiden tuottajana paikallisuus on aivan valtava osa työtäni. Yritän jatkuvasti pysyä kärryillä siitä, mitä missäkin kunnassa tapahtuu ja mitkä ovat juuri sillä hetkellä kyseisen kunnan tai kaupungin asukkaille merkittävimpiä, läheisimpiä, eniten heidän arkeensa vaikuttavia uutisia. Lukijoiden vinkit ja sosiaalinen media ovat korvaamattoman tärkeitä työkaluja, jotka avaavat elämää ympäri Varsinais-Suomea.

2. Paikallisuus merkitsee kodin tuntua: tiettyjä katuja kulkiessa tuntee kuuluvansa juuri tänne, tuntee ne tavallaan omakseen. Kun tietyt tutut aiheet ja paikat tulevat puheeksi, tulee tiedostamattaan heristäneeksi korviaan, koska nyt puhutaan jostakin, joka kuuluu minulle. Muutin Raumalta Turkuun vajaat seitsemän vuotta sitten. Tapaan ajatella, että kotini on Varsinais-Suomessa ja Turussa, mutta sydämeni Raumalla. Paikallinen olen kummassakin.

3. Kotini sijaitsee Kakolassa. Lenkin päätteeksi on ihanaa istahtaa Kakolan takana kohoavan Korkeavuoren kallioille katselemaan Portsan kattoja. Toinen lempparini on Ruissalo. Vehreiden puiden reunustamaa Ruissalon Puistotietä pitkin kurvailu menneiden vuosien Ruisrockeja muistellen on jokakeväinen perinteeni.

Kulttuuritoimittaja Heli Peltoniemi:

1. Paikallisuus näkyy koko ajan. Olen Turun Sanomien kulttuuritoimittaja ja teen juttuja etenkin kuvataiteesta. TS on maakunnallinen media, joten tonttini ja aiheeni keskittyvät Varsinais-Suomeen ja Turkuun. Esimerkiksi Taiteen talon perustaminen Rettigin vanhaan tupakkatehtaaseen on merkittävä paikallinen uutisaihe, ja TS on seurannut prosessia alusta asti. Seuraan alueemme kulttuurielämää ja kirjoitan juuri tämän seudun lukijoille silloinkin, kun aihe on valtakunnallinen tai laajempi.

2. Juuria ja kuulumista johonkin.

3. Asun nykyisin Kaarinassa. Taidenäyttelyjen lisäksi minua ovat pandemia-aikana kannatelleet lähiluonto ja kirjat, joten valitsen lempipaikakseni Piikkiön Linnavuoren ja Kaarina-talon, jossa on hieno kirjasto.

Taloustoimittaja Pekka Hakanen:

1. Taloustoimittajana keskeinen asia on seurata paikallisten yritysten toimintaa. Yritykset ovat paikallisia, mutta ne toimivat globaalissa maailmassa. Isot megatrendit, kuten fossiiliton energia, koneoppiminen ja tekoäly koskettavat varsinaissuomalaisia yrityksiä siinä missä muitakin.

2. Maailma avautuu paikallisuuden myötä ja se on myös mittatikku maailman hahmottamiseen. Hienoimmat kokemukset syntyvät paikan päällä koettuina. Mestareiden liigaa on kiva katsoa televisiosta, mutta myös Veritas Stadionilla voi kokea hienoja elämyksiä. Ne eivät sulje pois toisiaan, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan.

3. Vähätori. Suomen kaunein aukio, joka on ihmisen kokoinen. Vähätorissa yhdistyvät Turun parhaat puolet: historia, kulttuuri, kauppa, Aurajoki ja ihmisten kohtaaminen. Hienoa on myös, että Vähätoria ei ole museoitu kuolleeksi, vaan se sykkii elinvoimaa.

Urheilu- ja lukemistotoimituksen päällikkö Maria Vesterinen:

1. Paikallisuus näkyy kaikessa työssäni. Turun Sanomat seuraa urheilua sekä kansainvälisestä että suomalaisesta näkökulmasta, mutta ennen kaikkea varsinaissuomalaisesta vinkkelistä. Pyrimme pitämään tällä seudulla olevia urheilijoita, joukkueita, pelejä ja kisoja isosti esillä ja tarkassa seurannassa. Olemme objektiivisia ja tarvittaessa kriittisiäkin emmekä fanita ketään, mutta jos vaikka turkulainen pikajuoksija on SM-kisoissa kolmas, hän on meille kauempaa tulevaa voittajaa tärkeämpi ja siten jutussa yleensä isommassa roolissa.

2. Olen syntynyt Turussa, kasvanut Kaarinassa ja muuttanut taas opiskeluaikoina takaisin Turkuun. Olen asunut koko ikäni ympyrässä, jonka säde on noin 10 kilometriä Turusta, joten seudun paikallisuus on geeneissä. Turkulainen ei Turusta lähde”-ajattelu taitaa olla turkulaiselle tyypillistä.

3. Turku on täynnä hienoja paikkoja jokirannasta Ruissaloon. Vähän tuntuu siltä, että monia Turun paikkoja on vasta viime vuosina ja vuosikymmeninä alettu arvostaa, kunnostaa ja hyödyntää. Pidän erityisesti Kupittaan puistoalueesta. Siellä on tullut vietettyä paljon aikaa monella tavalla – sekä töissä että vapaalla. Kupittaalla voi liikkua ja urheilla monipuolisesti ja seurata sekä lasten urheilua että huippu-urheilua monessa lajissa. Alueella voi viihtyä piknikillä, nauttia kesästä maauimalassa, pelata minigolfia ja ostaa jäätelöä tai kupin kahvia. Ja Seikkailupuisto on ihan mahtava paikka lapsiperheille.

Videokuvaaja Juha Paju-Heikkilä

1. Paikallisuus näkyy työssäni siten, että kuvaustehtäväni pyörivät lehden levikkialueella. Eniten kuvauksia on Turun lähiympäristössä.

2. Turun ympäristössä kasvaneena olen kiinnostunut kotiseutuni asioista sekä sen historiasta. Esimerkiksi töissä on jännittävää kaivella vanhoja Turku TV:n aikaisia uutisvideoita arkistosta. Myös vanhoja valokuvia on mielenkiintoista tutkailla, etenkin jos ne on otettu tutuista paikoista.

3. Ruissalo on suosikkikohteeni koska siellä on mukava käyskennellä lähiluonnossa pyöräillen, jalan tai kuvaillen. Lisäksi sieltä avautuvat aavat näkymät saaristoon, joka on itselleni tärkeä paikka. ​

Kerro paikallinen juttuvinkki

Voit kertoa juttuvinkkisi 6.2. mennessä myös sähköpostitse: ts.kansi@ts.fi

Katso videolta, miten Turun Sanomien uutisjuttu syntyy: