Suomalaiset nuoret muuttavat omilleen asumaan nuorempina kuin koskaan aiemmin, kertoo Hypon asuntomarkkinakatsaus. Vuoden 2020 lopussa vain alle 15 prosenttia 20–29-vuotiaista asui vanhempiensa luona. Korona-aika näyttää jopa helpottaneen nuorten itsenäistymistä, sillä kilpailu yliopistokaupunkien vuokra-asunnoista väheni.

– Koronaa pitkäaikaisempi syy on se, että kasvukaupunkeihin on valmistunut enemmän asuntoja kuin kertaakaan vuodesta 1995 alkaneen tilastohistorian aikana. Tarjonnan lisäys auttaa selvästi, sillä vuokrien nousu on rauhoittunut ja hintakehitys on jäänyt selvästi maltillisemmaksi kuin muissa Pohjoismaissa, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kuvailee tiedotteessa.

Asuntokauppa on käynyt niin vahvasti, että Hypo nostaa asuntojen hinta-arviota tälle vuodelle koko maassa 3,8 prosenttiin (aiempi 3,0%) ja ensi vuodelle 1,5 prosenttiin (1,0%). Pääkaupunkiseudun hintojen Hypo ennustaa nousevat tänä vuonna 5,5 prosenttia (5,5%) ja ensi vuonna 3,5 prosenttia (3,5%).

Korona-ajan poikkeustilanne rauhoittuu ja asuntomarkkinat palaavat kohti vanhaa normaalia. Se tarkoittaa, että markkinoiden vauhdin ja suunnan määräävät yhä edelleen väestökehitys, kaupungistuminen ja ansiokehitys. Kuluvana vuonna asuntojen hinnat ovat nousseet nopeinta vauhtia vuosikymmeneen, mutta silti hinnat laskevat suuressa osassa maata.