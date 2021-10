Tällaista on sanoa ja kirjoittaa ihan uusi nimi, jota ei ole kenelläkään muulla:

– Nimi on jotenkin niin hieno ja tuntuu omalta. Tulee positiivinen olo, Johanna Mustikkavaara hehkuttaa.

Nelikymppinen Mustikkavaara sai uuden sukunimen viime huhtikuussa kahdeksan kuukauden odotuksen jälkeen.

Hän oli 15 vuotta Santonen. Eron jälkeen hän ei halunnut käyttää entisen miehensä sukunimeä, mutta ei tuntenut olevansa enää sama ihminen kuin tyttöaikoinaan.

Nimi löytyi Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen listalta, jolla on ehdotuksia vapaista sukunimistä. Käytössä olevaa nimeä ei voi hakea, jos se ei ole oman suvun nimi.

– Aluksi oli muitakin vaihtoehtoja. Kesällä 2020 pohdin nimeä työkaverin kanssa, ja hän oli Mustikkavaaran kannalla.

Myös Venla Aakko päätyi vaihtamaan nimeä istuttuaan juttelemassa kaverinsa kanssa viime toukokuussa. Etunimi Merja ei ollut tuntunut koskaan omalta, mutta hän oli mukautunut siihen, koska nimi oli hänelle kerran annettu.

Venla oli Aakon rakkaan isoäidin nimi.

– Hän oli lempeä ja mukava ihminen, josta minulla on hyvät muistot. Nimi tuo itsemyötätuntoa.

Oma identiteetti on nykyään yksi tärkeä syy vaihtaa nimeä. Enää ei mietitä niinkään sitä, mitä muut ajattelevat, vaan miltä itsestä tuntuu.

Yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet Digi- ja väestötietovirastoon tulevien nimenmuutoshakemusten määrää. Nimiasioista vastaava lakimies Laura Mattila kertoo, että tänä vuonna hakemuksia näyttää tulevan ensimmäistä kertaa yli 15 000.

Yhteinen alku, sukupuoli ja ulkomaalaisuus muita syitä

Muutoshakemuksen syytä ei tarvitse kertoa, mutta Mattila kertoo, että monet tuovat sen silti esiin. Siksi hänellä on käsitys nykytrendistä.

– Yksilöllisyys on korostumassa. Nimeä ei aina nähdä niin pysyvänä ja suvun historiaan kytkeytyvänä, vaan haetaan juuri itseä, pariskuntaa tai omaa perhettä kuvastavaa nimeä.

Vaikka naimisiin mennessä on edelleen yleisintä ottaa yhteiseksi sukunimeksi miehen nimi, osa pareista haluaa keksiä ihan uuden nimen. Se voi olla esimerkiksi yhdistelmä molempien sukunimistä.

Vuoden 2019 etu- ja sukunimilaissa on helpotettu mahdollisuutta hakea sukupuoli-identiteetin mukaista etunimeä. 15 vuotta täyttäneen oma selvitys riittää, eikä tarvita lääkärintodistusta. Hän voi hakea uutta nimeä itsenäisesti, mutta hänen huoltajiaan kuullaan.

Oman kulttuurin mukaisen nimen saaminen on entistä yksinkertaisempaa. Etunimiä saa esimerkiksi olla neljä, ja ne voivat olla myös kansainvälisiä.

Ulkomaalaistaustaiset saattavat hakea uudissukunimeä, koska oma nimi on osoittautunut hankalaksi tai hakija on kokenut syrjintää esimerkiksi työnhaussa. Kansalaisuutta ei tarvita, vaan riittää, että asuu Suomessa.

– Otanta on pieni, mutta olemme havainneet, että jotkut hakevat nimenomaan suomalaiselta kuulostavaa nimeä. Oma nimi kirjoitetaan ja kuullaan ehkä usein väärin, tai se tuo negatiivisen mielleyhtymän, Mattila sanoo.

Haettuja uudissukunimiä voi seurata listalta

Uudissukunimien haussa on edelleen kuukausien ruuhka. Nimestä on tiedotettava ja sen sopivuus on tutkittava ennen hyväksymistä.

Haettujen uudissukunimien listalta löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi Huominen, Repokuru, Balbastre, Qandil, Lennamo, Sateenkoski, Frääsäri ja Uhmusberg. Lista löytyy verkosta www.dvv.fi/haetut-uudissukunimet.

Johanna Mustikkavaaraa harmitti, kun odottamista kesti ja kesti, eikä hän tiennyt, hyväksyttäisiinkö nimi ja milloin. Digi- ja väestötietoviraston sivuilla kiellettiin kyselemästä väliaikatietoja. Käsittelyajaksi ilmoitettiin kolmesta viiteen kuukautta.

Lopulta ilmoitus hyväksymisestä tuli, ja nimen sai ottaa käyttöön saman tien.

– En ole edelleenkään tehnyt muita muutoksia kuin uusinut passin ja henkilökortin. Ajokortti on vanhalla nimellä, Mustikkavaara kertoo.

Viranomaisten tietoihin nimen pitäisi kuitenkin päivittyä automaattisesti.

Venla Aakon etunimi hyväksyttiin nopeammin kuin hän odotti, alle kahdessa kuukaudessa. Hän vaihtoi samalla myös toisen etunimensä, koska entinen ei istunut Venlan kanssa.

"Kukaan ei voi yhdistää minua nimen perusteella mihinkään eikä kehenkään." Johanna Mustikkavaara

– Kun soitin tyttärelle ja kerroin vaihtavani nimeä, hän kysyi, että entä toinen nimi. Hän ehdotti, että ottaisin saman kuin hänellä on.

Niin nimi Inkeri periytyi tyttäreltä äidille.

Inkeriä kierrätettiin sattumalta myös toisella tavalla. Samana päivänä ystävän lapsi oli tehnyt nimenmuutoshakemuksen, jossa luopui Inkeristä.

"Jos 15-vuotias uskaltaa, uskallan minäkin"

Aakko oli miettinyt uutta nimeä jollain tasolla parikymmentä vuotta.

– Kun viimeksi mietin sitä vakavasti, oli muutenkin isoja elämänmuutoksia. Tuntui, että olisi ollut liikaa vaadittu läheisiltä, jos olisin vielä vaihtanut etunimen.

Lopullisen rohkaisun antoi kahden ystävän teini-ikäisten lasten esimerkki. Kainous muiden elämän häiritsemisestä sai väistyä.

– Ajattelin, että jos 15-vuotias uskaltaa muuttaa nimensä, kyllä viisikymppisenkin täytyy uskaltaa.

– Kun miettii jotain ratkaisua ensin väärästä lähtökohdasta ja tekee lopulta päätöksen, seuraa helpotus. Tiesin intuitiivisesti istuessani ulkona portailla toukokuussa, että näin sen kuuluukin mennä. Minulle tuli heti kevyt, iloinen ja kupliva olo, Aakko kertoo.

Kaikki lapset ja muut läheiset hyväksyivät uuden nimen. Isä sanoi, että jos saisi vielä pienen tytön, hän antaisi tälle nimeksi Venla. Aakko uskoo, ettei edesmennyt äitikään olisi pahastunut.

Veli teki "nötköttikeittoa" säilykelihasta Venla-mummon reseptillä ja kertoi siitä somessa. Sen jälkeen isä keitti samaa soppaa uuden nimen kunniaksi.

Aakko on entinen toimittaja, joka työskentelee nykyään käsikirjoittajana. Hän on kirjoittanut yhdessä Mika Ronkaisen kanssa tv-sarjan Kaikki synnit, jonka kolmas kausi on juuri kuvattu. Nyt työn alla on journalismin maailmaan sijoittuva sarja.

Koska Aakko oli opittu tuntemaan Merjana, hän mietti aikaisemmin myös sitä, että nimenmuutos voisi haitata työmahdollisuuksia.

– Nyt en enää ollut huolissani. Ajattelin, että jos työt ovat nimestä kiinni, niin olkoot.

Pienen yskimisen jälkeen tuottaja onnitteli ja teki tarvittavat muutokset Kaikki synnit -sarjan tiedotteeseen, joka oli juuri lähdössä liikkeelle. Tuotantoryhmä otti nopeasti uuden nimen käyttöön. Joku saattaa vahingossa puhutella vielä väärällä nimellä.

"Sukulaiset eivät tee mitään sukunimelläni"

Johanna Mustikkavaara päivitti heti uuden nimensä Instagramiin ja Facebookiin, mutta hän ei tiedä, ovatko kaikki tajunneet sitä vieläkään.

Hän arvelee, että äiti ja veli saattoivat pahoittaa aluksi vähän mielensä.

– He ajattelivat, että mitä vikaa olisi ollut entisessä. He eivät kuitenkaan tee minun sukunimelläni mitään.

Alakouluikäiset lapset vastustivat etukäteen nimenmuutosta.

– Nyt he ovat antaneet jo kissalle nimen Luna Mustikkavaara-Santonen.

Työpaikalla pankissa on tehty johtopäätöksiä ja tultu onnittelemaan. Jotkut ovat kyselleet, onko Mustikkavaara mennyt eteen- vai taaksepäin eli avioitunut vai eronnut ja vaihtanut tyttönimensä takaisin.

Kun hän on selittänyt uuden nimen syyn, varsinkin vanhemmat ihmiset ovat katsoneet vähän epäillen. Yksi ihminen lähipiirissä on kuitenkin jo ottanut mallia ja hakenut uudissukunimeä.

Joku on kysynyt, eikö Mustikkavaaralla ole juureton olo, ja hän on miettinyt sitä. Mutta ei, hän on vain tyytyväinen ratkaisuunsa.

Uusi identiteetti on alkanut jo muodostua ja vaikuttaa elämään.

– Tavallaan on hauskaa, että kukaan ei voi yhdistää minua nimen perusteella mihinkään eikä kehenkään, Mustikkavaara sanoo.