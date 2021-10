Muurahainen on metsiemme karjapaimen, joiden merkittävin ravinto tulee kirvojen laiduntamisesta ja lypsämisestä

Miika Manninen

Muurahaisten voima ja tehokkuus piilevät yhteisön voimassa. Parviälyn ohjaamien yksilöiden toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kekomuurahaistyöläinen (kuvassa) on 4–9 millimetrin pituinen. Kuningatar on suurempi, 9–11 millimetrin pituinen.