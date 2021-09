Hallitus kokoontuu tiistaina neuvottelemaan Suomen ensi vuoden budjetista. Jos kaikki menee suunnitellusti, keskiviikkona ministerit astelevat julkisuuteen kertomaan neuvottelujen tuloksesta.

Sen jälkeen tiedämme, mihin veroeurojamme lisätään ja mistä karsitaan. Pääpainon odotetaan olevan ilmastopäätöksissä, mutta asialistalla ovat myös verotus- ja työllisyyskysymykset.

Taustalla neuvotteluja on tosiasiassa käyty jo pitkään, vaikka suuri yleisö ei ole sitä nähnyt. Avainasemassa ovat olleet ministereiden erityisavustajat, joita monet eivät tunne, mutta jotka käyttävät merkittävää poliittista valtaa. Sanna Marinin (sd) hallituksessa heitä on valtiosihteerit pois lukien lähes 70, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, onko näin isolle määrälle tarvetta.

Millaista valtaa erityisavustajat käyttävät? Ovatko suomalaiset avustajat lennokkaista tv-sarjoista tuttuja spin doctoreita, joiden tehtävänä on määritellä, mistä julkista keskustelua käydään ja millaiseksi yleinen mielipide muodostuu?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kysyimme tätä kahdelta politiikan sisäpiirin asiantuntijalta. Janika Takatalo on paitsi tutkinut aihetta myös työskennellyt avustajana. Dimitri Qvintus on sinulle todennäköisesti tuttu uutiskuvista, vaikka et ehkä ole kiinnittänyt asiaan huomiota. Avustaja on nimittäin siellä, missä ministeri, mutta ei varasta tältä huomiota.

Joel Maisalmi Missä ministeri, siellä erityisavustaja. Dimitri Qvintus ja silloinen pääministeri Antti Rinne Säätytalossa neuvotteluissa.

Tyypillinen ministerien erityisavustaja on 2010-luvulla ollut 33–34-vuotias mies, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, usein valtiotieteistä. Tämä käy ilmi Janika Takatalon pro gradu -tutkielmasta vuodelta 2018.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok) kotimaan avustajana ja Turun kaupunginvaltuutettuna toimiva Takatalo on aiemmin työskennellyt silloisen opetusministerin Sanni Grahn-Laasosen (kok) eduskunta-avustajana.

Perhevapaalla oleva Takatalo jatkaa aihetta väitöskirjassaan, jossa hän tutkii myös europarlamentaarikkojen ja presidenttien avustajien profiilia ja näiden vaikutusta poliittisiin prosesseihin.

Takatalon graduaan varten tekemään kyselyyn vastasi 165 erityisavustajana 2010-luvulla toiminutta taustavaikuttajaa. Tarkemmin Takatalo haastatteli heistä kymmenen. Edellinen tutkimus aihepiiristä oli 1990-luvulta.

– Tutkimustulokset olivat yllättävän samansuuntaiset. Naisia oli yhä vähemmistö, vaikka heidän määränsä oli noussut 14 prosentista 40 prosenttiin, Takatalo kertoo.

Marttiina Sairanen Janika Takatalo korostaa, että luottamus on välttämätöntä ministerin ja avustajan välillä.

Tutkimus paljasti puolueiden välisiä eroja erityisavustajaksi valikoitumisessa.

– Esimerkiksi perussuomalaisissa sukupuolijako oli muita miehisempi. Kokoomuksen erityisavustajien tausta oli usein puolueen nuoriso- tai opiskelijajärjestöissä. Keskustalaisilla oli taustallaan poliittista aktiivisuutta, sillä monet heistä olivat olleet kunta- tai eduskuntavaaliehdokkaina. Vasemmistopuolueissa erityisavustajia oli paljon ay-liikkeen puolelta, Takatalo selvittää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Naisavustajien tausta oli usein järjestöpuolella tai julkisella sektorilla, miehillä elinkeinoelämässä, hän jatkaa.

Valmiudessa vuorokauden ympäri

Lääkekonserni Bayerin yhteiskuntasuhdepäällikkönä työskentelevä Dimitri Qvintus vastaa puhelimeen odottaessaan pääsyä allergialääkärin vastaanotolle. Qvintus on ennen nykyistä työtään avustanut useita Sdp:n ministereitä mukaan lukien pääministerit Antti Rinne ja Sanna Marin. Bayerin palvelukseen hän siirtyi noin vuosi sitten.

– Tämä lääkäriaika oli alun perin vuonna 2019. Olin silloin tulossa vastaanotolle, kun tuli kutsu valtioneuvoston linnaan kiireelliseen kokoukseen ja käynti peruuntui. Sekin kertoo osaltaan erityisavustajan työstä, Qvintus naurahtaa.

Jos erityisavustajan työstä aikoo suoriutua hyvin, sitä pitää Qvintuksen mukaan olla valmis tekemään kelloon katsomatta.

– Avustaja on valmis laittamaan itsensä likoon 24/7. Olen itse joutunut poistumaan puhelimeen jopa siskoni häistä kesken häätoimituksen. Sama juttu lomilla. Jos työssä haluaa onnistua, vaaditaan omistautumista.

– Onhan se kuluttavaa, mutta myös antoisaa. Vaikka välillä tuntui, ettei jaksa, väsymyksen tunne väistyi, kun käsiteltävänä oli tärkeitä asioita. Koin olevani suomalaisilla töissä, Qvintus kuvailee.

Ykkösavustajat kansanedustajia vallakkaampia

Takatalo jakaa politiikan vallankäyttäjät karkeasti kolmeen ryhmään: poliitikot, virkamiehet ja avustajakunta.

– Avustajat ovat tärkeä osa demokratiaa, koska he valvovat hallitusohjelman toimeenpanoa ministerin hallinnonalalla. Ilman avustajia valta valuisi virkamiehille, Avustajat myös auttavat vastaamaan kansalaisille ja medialle, joten ilman heitä politiikassa ei olisi avoimuutta näin paljon, Takatalo korostaa.

Joel Maisalmi Dimitri Qvintus toimi ennen lääkeyhtiö Bayerille siirtymistään pääministeri Sannan Marinin avustajana.

Avustajan vaikutusvalta riippuu osittain hänestä itsestään ja siitä, kuinka paljon avustettava antaa liikkumavaraa. Hallituksen päätösten pohjaesitysten ensi versiot ovat usein avustajien kynästä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Avustajien väylä ministereiden luo on suora eikä heitä läpivalaista julkisuudessa yhtä tarkasti kuin esimerkiksi kansanedustajia. Avustajan tehtävänä on pitää asioita esillä, mutta pysytellä itse poissa otsikoista.

– Avustajien käyttämä valta on asiantuntijavaltaa. Erityisesti puolueiden ykkösavustajat voivat olla vallakkaampia kuin kansanedustajat, koska he ovat tiedonkulkun keskiössä ja vaikuttavat sekä poliittisella puolella että ministeriössä. Pääministerin ja valtiovarainministerin avustajien vallan määrä on usein isompi kuin joidenkin muiden ministerien avustajien, Takatalo kuvailee.

Takatalo, 29, ei määrittele, mikä olisi sopiva erityisavustajien määrä yhdelle hallitukselle. Hän kuitenkin sanoo, että hallitus saa merkittävää hyötyä, jos erot avustajaresursseissa paisuvat liian isoiksi sen ja opposition välillä. Täsmällisempää määrittelyä kaivattaisiin myös siihen, millaisissa tilanteissa avustajilla ja valtiosihteereillä on toimivaltaa edustaa ministeriä.

Merkintä erityisavustajana toimimisesta näyttää ansioluettelossa pääsääntöisesti hyvältä. Tehtävästä on ponnistettu paitsi päättäjiksi, myös virkamiesuralle ja yritysten johtopaikoille. Erityisavustajista ovat näiden verkostojen vuoksi kiinnostuneita muun muassa vaikuttajaviestintää tekevät yritykset.

– Erityisavustajat kokivat tutkimuksen mukaan työmarkkina-arvonsa kasvaneen. He ovat oppineet politiikan prosessit ja sen, miten asioista kannattaa viestiä, Takatalo perustelee.

Marttiina Sairanen Janika Takatalo istuu Turun valtuustossa kokoomuksen edustajana.

33-vuotias Qvintus kertoo tarttuneensa lääkejätti Bayerin työtarjoukseen tarkan mietinnän perusteella.

– Kyseessä on globaali suuryritys, eikä tällaisia mahdollisuuksia tule joka päivä. Tässä työssä oppii uutta ja hahmottamaan yhteiskuntaa uudesta näkökulmasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hän ei sulje pois paluuta politiikan töihin jonain päivänä.

– Minulla on kutsumus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Paluu ei kuitenkaan ole ajankohtaista juuri nyt. Viihdyn erittäin hyvin nykyisessä työssäni.

Qvintus oli ehdolla kesäkuun kuntavaaleissa Helsingissä Sdp:n listalta. Valtuustopaikka jäi ensikertalaiselta vielä saavuttamatta.

"Kyse on luotettavuudesta"

Erityisavustajien keskimääräinen palkka oli Takatalon selvityksen mukaan noin 6000 euroa kuukaudessa. Palkkaan vaikuttavat avustajan koulutus, osaaminen ja kokemus.

Kuten ministereillä, myös avustajilla työ ja vapaa-aika voivat sekoittua kalenterin täyttyessä työhön liittyvistä kutsuista. Verkostoitumisella on hintansa.

– Avustajat ovat puolueen uskollisia sotureita, jotka käyvät taustakeskusteluja myös toimittajien kanssa. He yrittävät vaikuttaa julkisuuden agendaan ja saada päämiehensä näyttäytymään myönteisessä valossa.

Kun ministerin kausi päättyy, myös avustajan työsuhde loppuu. Tällöin puolue usein pyrkii löytämään luotetulle henkilölle uusia töitä joko organisaatiostaan tai muualta.

Avustajan kausi voi toisaalta päättyä ministerin antamiin potkuihin kesken kaiken.

– Ministerin ja avustajan välinen luottamus on kaiken A ja O, Takatalo korostaa.

Qvintus allekirjoittaa näkemyksen.

– Avustajan pitää kyetä luomaan ministerille tunne, ettei tämä ole koskaan yksin vaan kysymyksiin löytyvät aina faktoihin perustuvat vastaukset. Kyse on luotettavuudesta.

Reilu, oikeudenmukainen ja suora

Entä millainen on hyvä päämies tai -nainen?

– Tärkeitä ominaisuuksia ovat reiluus, oikeudenmukaisuus ja suoruus, kuten työelämässä aina. Politiikan töissä saa jännittää aivan tarpeeksi, joten niinkin arkinen asia kuin huumori on tärkeää. Omassa porukassa pitää pystyä myös rentoutumaan. Olen itse ollut hyvässä asemassa, koska minulla on ollut hyviä avustettavia, Qvintus kuvailee.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Joel Maisalmi Dimitri Qvintus seurasi lämpiön puolella tuoreen pääministerin Antti Rinteen suoriutumista television aamulähetyksessä eduskuntavaalien 2019 jälkeen.

Qvintus nostaa avustajauraltaan yhden hetken ylitse muiden: eduskuntavaalit 2019, joissa Sdp:stä tuli pääministeripuolue sen käytyä tiukan kisan ykköspaikasta perussuomalaisten kanssa. Alla olivat puolueen kannalta dramaattiset ajat.

– Se saa vieläkin tunteet pintaan. Taustalla oli silloisen puheenjohtajan Antti Rinteen vakava sairastuminen ja erittäin paineinen tilanne, josta hän nousi takaisin ja johdatti puolueen vaalivoittoon. Ei sellaista voi käsikirjoittaa.