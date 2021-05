"Kaarinassa ei varmaan ole pitkiin aikoihin ollut näin monta rakennustyömaata yhtä aikaa" – Kaarina kuvaajien otoksissa näkyy muuttuva maisema

Marttiina Sairanen

–Tämä on ihan Karin oma patentoitu mittatikku keksintö, Hannu Soon (vas.) vitsaili pystyttäessään Kaarinan kuvaajien valokuvanäyttelyä yhdessä Kari Laihon kanssa. Näyttely on esillä Kaarina-talossa toukokuun ajan.