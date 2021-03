Katso lukijoiden kuvat kotikonttoreiden torkkuvista ja toimeliaista karvakavereista

Tämä oli hyvä juttu

Korona on ollut meitä kaikkia synkistävä ja siitä on ollut vain huonoja uutisia. Tämä, missä kerrotaan lemmikkien osallistumisesta hoitajiensa arkeen etätyön aikana, oli aamun piristys. Se toi mielestäni inhimillistä lämpöä ja kertoo siitä, että elämään mahtuu hiukan huumoriakin, vaikka ankealta näyttääkin. Jurmalaisella on kissa, joka muistuttaa olemassaolostaan, kun sen mielestä on aika ulkoilla tai täyttää ruokakuppi. Ulkoillessa riittää juttukavereitakin. sillä jos-tain syystä kissat ovat yleensä oman onnensa nojassa kaupungissakin. Minun kissani ei ole, sillä se ei ulkoile koskaan tarkoituksella yksin. Vahinkoja minäkään en aina ole voinut välttää. .Tässä näitä mietteitä naputellessa se usein tulee katsomaan, mitä tapahtuu ja joskus se myös osallistuisi, eikä meinaa uskoa, ettei kahta juttua voi samanaikaisesti kirjottaa. Lemmikki etätyöpisteen lähellä on mainio asia, joka korvaa jokaisesta asiasta eri mieltä olevan työtoverin moninkertaisesti ja kuten joissakin tarinoissa kerrottiin, haukku pomon ja ainakin ne työtoverit ihan pyytämättä. Siten ei tarvitse itse haukkua ketään. Ilonaihe ehkä sekin.

