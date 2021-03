Luonto Plussan työharjoittelija Heli Laaksonen kerää maan aarteita läksypussiinsa Kaarinan Tuorlassa

Ensimmäisenä keväthumauspäivänä kottaraisparvi lehahtaa puistopuihin ja Luonto Plus kahahtaa muutamaksi viikoksi uuteen kokoonpanoon: kirjailija Heli Laaksonen aloittaa työharjoittelijana ohjelmassa ja saa lähiopettajakseen luontoasiantuntija Ari Karhilahden. Vakijäsen Ann-Mari Rannikko parantelee sillä välin polveaan.

Laaksonen suorittaa luonto- ja ympäristöopintoja ammattiopisto Liviassa, Tuorlan kartanon Kaarinan Piikkiössä – ja luontoretki olikin luonnikas aloittaa sieltä.

Juha Paju-Heikkilä Ammattiopisto Livian ovet Tuorlassa ovat kiinni ja luonto- ja ympäristöalakin etäopetuksessa. Siispä Heli Laaksonen - Luonto Plussan uusi harjoittelija - lähtee Ari Karhilahden kanssa lähiluontoon.

Päivän teemana on ”Mitä sää oppisit tänä”. Laaksonen kuljettaa luontoasiantuntijaa tunnistamassa lajeja ja ilmiöitä pitkin Tuorlan kartanon kulttuurihistoriallisia mantuja ja suojeltuja vanhoja metsiä. Pitkä asutus- ja viljelyshistoria näkyy joka silmäyksellä: vanha viljamakasiini, vesimylly, kartanon mailla korkeina kohoavat jalavat, tammet ja lehmukset. Ensimmäiset maininnat Tuorlasta on kirjattu historian kansiin jo 1500-luvulla. Maanviljelystä siellä on opetettu vuodesta 1885 – ja luonto- ja ympäristöalaa alettiin opettaa vuonna 2001. Monet Tuorlan alueen erikoiset kasvit ovat peräisin pitkästä puutarhakouluajasta. Aitauksien takana turvassa kuin pankin holvissa kasvaa monien hedelmäpuiden ja koristepensaiden alkuperäiskantoja.

Juha Paju-Heikkilä Kato nyy! Tual on tommossi musti klimpei, mitä ne o? Harjoittelija Laaksonen kysyy, luontoasiantuntija Karhilahti vastaa.

Tuorlan kedoilta, rantalaitumilta, ruovikoista ja vanhasta metsästä löytyy ihmeteltävää joka askeleella. Erisorttisia sammaleita, äkämiä ja kuusen kasvuhäiriöitä sattuu matkan varrelle - ja sellainenkin ennen näkemätön ilmiö kuin tellervonkampa! Luonnossa kaikella on tarkoituksensa, tulee taas todetuksi.

Laaksonen kerää kotiin tunnistettavaksi erikoissammaleita ja nahikkaan rihmastoja – läksypussi täyttyy nopeasti. Myös Karhilahti löytää kiehtovia kotiinviemisiä. Millaisia?

Juha Paju-Heikkilä Raitaa vaivaa äkämäpunkki.

Juha Paju-Heikkilä Tuorlanlahden rannoilla voisi pitkästä aikaa vaikka keikkailla – kokoontumisrajat eivät ylity, kun paikalla on vain kaksi tuolia ja yksi Ari. Laaksonen kertoo haaveilleensa jo kauan uudesta runoviikosta, jonka nimeksi tulisi ruovikko.

Juha Paju-Heikkilä Tuorlan suojelluissa metsissä tulee eteen monenlaista kasvutapaa, kun puut ovat saaneet järjestää asiansa rauhassa, ilman ihmiskättä. Kummallisen sitkeänä kasvava kaatunut koivu on kuin vertauskuvana tälle sisukkuutta vaativalle ajalle. Sillekin keksitään nimi!

Juha Paju-Heikkilä Luonnossa on kaikella oma ideansa ja tehtävänsä, koko ajan on jotain meneillään. Karhilahti opettaa Laaksoselle, että karikkeesta löytyneiden lahopuun palojen sinivihreä loiste on viher- ja patinanastakan sienirihmaston värjäämää.

Juha Paju-Heikkilä ”Yks juttu viäl, mink tahtoissin näyttä. Taik pualtoist”. Laaksonen on löytänyt Tuorlan rantojen tervalepikosta saastuneen näköisen lammikon. Karhilahti määrittää ilmiön näillä main harvinaiseksi limoniittikaltioksi, luonnolliseksi rautamalmilähteeksi.

