Pietariin myytiin merenpohjan kiviä ja hiekkaa – Itäisen Suomenlahden saarilla eli vuosisatoja vahva saaristolaiskulttuuri

Druzhba🤝🤝🍓

Pannaas kattoen toistuuko historia. Venäjän viimeisen Tsaarin aikaan autonominen Suomi kehittyi ja vaurastui sillä oli omissa asioissaan päätösvaltaa, mitä nyt vähän sananvapautta rajoitettiin. Se pelottaa kun kansalaisille alkaa valottumaan Brysselin hallintohimmelin julmat tavoitteet!!

Kysymys; Mikä on Suomen tulevaisuus Brysselin talutusnuorassa ??. No ainakin raha sinne kelpaa ja kansa orjuutetaan ylikireällä verotuksella. Sanan- ja mielipiteen vapaus on jo menetetty. Oikeuden pöytäkirjat ovat surullista luettavaa sananvapaus tuomioissa. Itsenäisyys on menetetty jo pelkästään suuren valtion velan seurauksena. Näin diktatuuri ottaa ensi askeleitaan Suomessa. Aika näyttää hallitaanko meitä Brysselistä vai Moskvasta. Olisko Moskva parempi, ainakin EUn ”Koronan elvytyspaketin” yli 5 miljardin€ maksuosuus menettäisi legitiimin🤣🤣

A’ vot kumpi parempi? Olisko jo viimein suomalaisten aika ottaa itsenäisyys ihan omiin käsiin ja alkaa elää itsenäisenä kansakuntana.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.