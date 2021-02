Ulkoilun hurmaa ja hiihtomaan härdelliä

Ari-Matti Ruuska

Pian 4-vuotias Evert Hietanen istahtaa äitinsä Viivi Hietasen vetämään pulkkaan. Kaksikko on jo hiihtänyt pienen lenkin, mutta nyt ollaan menossa pulkkamäkeen.– Evert sinnitteli hiihtokierroksen. Tämä talvi on vielä tällaista harjoittelua. Isän ja isoveljen jätimme vielä hiihtämään, Viivi Hietanen kertoo.Tänään perheellä on ulkoilupäivä Impivaarassa, mutta lomasuunnitelmiin sisältyy myös muita talvilajeja, kuten luistelua. Mikäli säät vaan sen vielä sallivat.– Olemme turkulaisia ja tottuneet siihen, että kelit vaihtelevat. Ajattelimme mennä myös apteekkimuseoon, kun huomasin netistä, että se on auki. Sinne pääsee korkeintaan 10 henkeä kerralla, mutta ensin on ennakkoilmoittauduttava.