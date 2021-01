Yo-kirjoitukset ovat lukiolaisen tärkeimmät kokeet

Raisiolainen Ilona Suominen, 18, on Raision lukion abiturientti. Hän kirjoitti jo viime kevään ylioppilaskirjoituksissa lyhyen ranskan ja syksyllä biologian ja keskipitkän ruotsin. Tänä keväänä edessä ovat vielä englannin, äidinkielen, pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kirjoitukset.

Korona on vaikeuttanut monen abiturientin tilannetta opiskella suunnitelmien mukaisesti. Suurin vaikutus vuoden 2020 etäopetuksella oli monien psyykkiseen jaksamiseen.

– Kun koulukaverit eivät istuneet vieressä tukemassa, oli koulunkäynti ja motivaation sekä itsekurin säilyttäminen rankkaa. Etäkoulu kulutti voimavaroja ja vaati lomaa. Aloitin siksi valmistautumisen kirjoituksiin kesällä myöhemmin kuin olin suunnitellut, Suominen kertoo.

Kun haluaa pärjätä ylioppilaskirjoituksissa, on valmistautuminen aloitettava ajoissa. Nuoren on tärkeää tiedostaa, millä tavoin oppii parhaiten. Suominen kehitti ystävänsä kanssa toimivan systeemin lukemiseen.

– Tapasimme ystäväni kanssa kesällä ja alkusyksystä moneen kertaan. Opiskelimme yhdessä biologiaa pohtimalla ja kyselemällä toisiltamme. Tämä oli itselleni todella hyödyllistä ja olen siitä kiitollinen ystävälleni, Suominen muistelee.

Reaaliaineisiin on tärkeää valmistautua hyvin, sillä koealueet ovat laajoja ja nuoren on hallittava esimerkiksi käsitteitä laajasti.

– Luin biologian kurssikirjat perusteellisesti alleviivaten jo kesällä, ja kävin alleviivaukset uudelleen läpi syksymmällä. Katsoin myös kaikkien kirjojen tehtävät uudestaan läpi.

Kertauskurssit tarjoavat kirjoituksiin valmistautuvalle yleensä paljon apua ja ovat osana monen lukusuunnitelmaa. Suomisella oli alkusyksystä sekä biologian viimeinen kurssi että yksi ruotsin kursseista etänä, mutta etäjakso ei onneksi vaikuttanut hänen valmistautumiseensa.

– Opettajat hoitivat etäopetuksen kunnialla. Kertauskursseilla on valtava merkitys ylioppilaskokeiden kannalta varsinkin, kun on niillä itse aktiivinen. Kertauskurssit ovat paras tilanne kysyä apua, auttaa, kyseenalaistaa ja pohtia, Suominen sanoo.

Kertauskurssien preliminäärikokeet, eli yo-kokeiden kaltaiset harjoituskokeet, ovat myös harjoittelun kannalta tärkeitä. Suominen toteaa, että harjoituskokeiden ja lopulliset ylioppilaskokeiden arvosanat korreloivat yleensä hyvin.

Yo-kokeessa istuminen voi olla silti jännittävä tilanne, vaikka olisi valmistautunut hyvin. Vaikka koetilanne on samankaltainen kuin kurssikokeet, joilla lukiolainen on istunut kolmisen vuotta, on koe vaativa. Ylioppilaskoe mittaa kokelaan yleissivistystä ja tehtävät ovat yhä useammin ainerajoja ylittäviä.

– Koetilanteen jännitykseen auttaa minusta parhaiten kokeeseen syventyminen.

Yo-kirjoituksilla on paljon painoarvoa jatko-opiskelupaikkaa hakiessa, minkä takia ne ovat monelle tärkeät.

Suomisella on tärkeä vinkki nuoremmille opiskelijoille; kursseilla kannattaa opiskella asiat kunnolla, sillä silloin opiskeluun on aikaa ja resursseja. Siten oppimaansa on helppo soveltaa ja yo-kirjoituksiin riittää pitkälti kertaaminen.

– Tämänhetkisille abeille haluaisin antaa vinkiksi sen, ettei kannata olla liian ankara itselleen. Riittää, kun yrittää parhaansa.