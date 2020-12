Littoisissa avautuu neljättä kertaa yhteisöllisiä joulukalenterin luukkuja. Yhteisöllisen kalenterin ideana on, että alueen asukkaat ja yhteisöt somistavat ikkunansa, kuistinsa tai portinpielensä joulukalenterin luukuksi. Jokaisena joulukalenterin päivänä avautuu yksi luukku jossain päin Littoista.

– Neljä vuotta sitten joulun alla huomasin, että Porin Reponsaaressa pidettiin tällainen yhteisöllinen joulukalenteri ja ajattelin, että se sopisi hienosti myös Littoisiin. Vuorokaudessa kaikille luukuille löytyi tekijä, joten tapahtuma sai todella innostuneen vastaanoton, Sari Koponen hymyilee.

Koponen on mukana järjestämässä myös suosittua Littoisten lumoavat pihat -tapahtumaa. Hän iloitsee littoislaisten yhteisöllisyydestä. Kalenteriluukkujen tekoon ovat kyläläisten lisäksi lähtenee myös seurakunnat, yrittäjiä sekä taloyhtiöitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tänä vuonna mukana on asukkaiden lisäksi päiväkoti ja koulu sekä seurakuntia. Aikaisempina vuosina mukana on ollut partiolaisia ja urheiluseuroja. Vuosien aikana mukana on ollut kattavasti koko alueen väki. Kalenteri on lämmin tapa kiittää yhteisöä, Koponen sanoo.

Marjo Harjun trumpettisoolo liittyy joulukalenterin luukkuun numero 9. Marjo Harjun trumpettisoolo liittyy joulukalenterin luukkuun numero 9.

Jane Iltanen Sari Koposen omassa kotitalossa, Törölän talon kivijalassa, on joka vuosi ollut tonttuovi.

Marjo Harju Joulukuun yhdeksännen päivän luukussa Ylermi-nalle viettää jouluista puurohetkeä.

Suurin osan luukuista löytyy Tehtaanmäen alueelta, mutta luukkuja on myös laajemmin Littoisissa. Kaikki luukut ovat erilaisia, tekijöidensä näköisiä.

– Verkatehtaan sisäpihalla olevassa leikkimökissä on jo monena vuonna ollut nalleja joulutunnelmissa. Tätä luukkua käymme aina lasten kanssa ihastelemassa montaa kertaa samoin kuin parturi-kampaamon lego-ikkunaa, Sari Koponen kertoo.

Joulukalenterissa on mukana perinteisiä luukkuja ja joka vuosi mukaan tulee uudenlaisia, kekseliäitä luukkuja.

– Tänä vuonna kahdeksannen päivän luukussa, Jean Sibeliuksen päivänä, Verkatehtaan Sibeliuksen muistolaatan yhteyteen ilmestyi qr-koodi, josta avautuu video. Videossa pääsee lentelemään taivaalle, Koponen sanoo.

Jane Iltanen Kahdeksannen päivän luukussa, Jean Sibeliuksen päivänä, Verkatehtaan Sibeliuksen muistolaatan yhteyteen ilmestyi qr-koodi.

Sari Koposen omassa kotitalossa, Törölän talon kivijalassa, on joka vuosi ollut tonttuovi.

– Tonttuovi on kivijalassa ympäri vuoden ja joulukuussa se pukeutuu jouluun. Tonttuovi on alkanut elää omaa elämäänsä. Kesäisinkin oven postilaatikkoon tulee viestejä, kun naapurintyttö kirjoittaa sinne kirjeitä, Koponen hymyilee.

Tänä vuonna Törölän talon tonttuovi avautui joulukalenterin toisena luukkuna.

– Luukun avajaispäivänä täällä järjestetään perinteisesti tonttu-hiippailut, joissa alueen lapset hiippailevat talon ympäri musiikin tahdissa, Koponen kertoo.

Joulukalenterin luukut julkaistaan joulukuussa yksi kerrallaan, joka aamu kello kuusi Littoisten Lumoavat pihat -Facebook-sivulla. Samalta sivulta löytyy myös linkki karttaan, jonka avulla jo avautuneita luukkuja voi käyttää iltalenkin etappeina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Joulukalenterin luukkujen kiertäminen on poikkeusajankin rajoituksiin mukavasti mahtuva tapahtuma. Luukkuja tullaan katselemaan iltakävelyllä järven toiseltakin puolelta ja on ihmisiä tullut kauempaakin. Koiranulkoiluttajat keksivät joulukalenterin avulla uusia reittejä ja luukkujen luona tulee juteltua tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Tämä on ehdottomasti joulukuun piristys, Sari Koponen sanoo.

Littoisten lisäksi ainakin Kupittaan omakotiyhdistys on nyt jo kolmannen kerran organisoinut alueen yhteisen joulukalenterin.

Jane Iltanen Joulukuussa puutkin voivat kukkia, kun oksilla roikkuu pipareita ja appelsiineja.