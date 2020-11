Camus kääntyilee haudassaan

"Trumpin vaaliporukka erehtyi ja varasi vahingossa lehdistötilaisuudelleen paikan parkkipaikalta pornokaupan ja krematorion välistä, mikä symboloi mainiosti ihmisen elämää: seksistä se alkaa ja kuolemaan päättyy – ja siinä välissä on lähinnä sekoilua ja oman paikan etsimistä."



Tämä tulkinta on eksistentialistisesti hyväksyttävissä oleva vaihtoehto siitä, mitä tämä elon katkera sarka pohjimmiltaan on.



Toivon mukaan tämä ihmisen eksistentialistinen prototyyppi, "maailmaan heitetty", ei kuitenkaan muistuta a) ulkomuodoltaan, b) ulosanniltaan tai c) muultakaan hyppelehdinnältään New Yorkin entistä pormestaria ja mr Trumpin nykyistä käsinukkea Rudolph "Rudy" Giuliania - siinä menisi uskottavuus koko synkkyydestä ammentavalta ajattelutavalta.



Pitäydytään mielummin dostojevskiläisissä raskolnikoveissa ja muissa kellariloukkotyypeissä, jookosta?

