Ota kantaa: Kenelle seuraava hyvän hoitotyön palkinto?

Nyt on aika ehdottaa, kuka ansaitsee tunnustuspalkinnon hyvästä hoitotyöstä. Eeva ja Lauri Kankaan hyvän hoitotyön tunnustuspalkinto myönnetään alkuvuonna 2021 kolmatta kertaa.

Ehdotuksia voi lähettää marraskuun 2020 loppuun asti. Ohjeet lähettämiseen löytyvät tämän jutun lopusta.

Palkinnon perustaja, lietolainen Lauri Kangas, toivoo että tänäkin vuonna tulisi paljon hyviä ehdotuksia.

– Korona on vienyt potilaita paljon sellaisiin olosuhteisiin, joissa hoitoa ei päästä seuraamaan, hän pohtii.

– Toisaalta muuta sairaanhoitoa on vähennetty ja ehdotettavia on ehkä vähemmän kuin aikaisemmin. Silti hyvää ja kiitoksen arvoista hoitoa varmasti on annettu ja saatu.

Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin hyvää hoitotyötä Varsinais-Suomen alueella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ehdotuksia tuli Turun Sanomien lukijoilta viime vuonna noin 200. Poikkeuksellisesti 4 000 euron palkinto jaettiin neljän hoitoalan ammattilaisen kesken helmikuussa 2020. He kertoivat työstään tässä jutussa.

– Olen erittäin iloinen ja kiitollinen lukijoille ja ehdotuksen lähettäneille, Kangas kiittelee.

– Toivoisin, että kolmas vuosi toisi mieluummin enemmän kuin vähemmän ehdotuksia.

Ensimmäisenä vuonna palkinnon sai salolainen muistiohjaaja Anne Alanko, joka kertoi työstään tässä jutussa.

Marttiina Sairanen Hyvän hoitotyön tunnustuspalkinnon perustaja, lietolainen Lauri Kangas toivoo, että tänäkin vuonna lukijat lähettävät runsaasti ehdotuksia.

Lauri Kangas, 74, perusti palkinnon jäätyään leskeksi. Hänen vaimonsa Eeva Kangas kuoli toukokuussa 2018 sairastuttuaan vakavasti. Sairaalassa pariskunta oli kohdannut sekä hyvää, lämmintä kohtelua että myös tilanteita, joissa heistä tuntui, ettei hoitohenkilökunta kohdellut heitä hyvin.

– Sairaanhoitosysteemi kuitenkin on aika tavalla byrokraattinen, ja siihen haluaisin ihmisläheisyyttä. Toivoisin, että opetuksessa sairaanhoitajia opetettaisiin kohtaamaan ihmisiä.

Kangas toivoo, että tunnustuspalkinto jättäisi pysyvämmän kuin kolmivuotisen jäljen.

– Vaikka hanke nyt loppuu, toivon ettei sen vaikutus loppuisi.

Hän toivoo, että joku toinen alkaisi viedä asiaa eteenpäin, ettei hyvä hoito unohdu.